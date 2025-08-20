Internacional

Joven colombiana murió en Madrid: esto se sabe del caso

Por el momento, las autoridades presumen que las causas de su muerte pudieron estar relacionadas con una sobredosis.

María Camila*. Foto: Proporcionada por la familia

Yuliana Botero

María Camila*, una joven de 21 años nacida en Bogotá, Colombia, fue hallada sin vida en un inmueble del barrio La Elipa, al noreste de Madrid, España.

Por el momento, las autoridades presumen que las causas de su muerte pudieron estar relacionadas con una sobredosis. Sin embargo, por el momento no existe un dictamen médico definitivo ni se ha hecho pública la autopsia que permita confirmar esta hipótesis.

Silvana Gutiérrez, madre de la joven fallecida –quien residía de manera legal en Madrid desde 2022–, aseguró que en el caso de su hija no se está respetando el debido proceso debido a que las personas que se encontraban con la joven no fueron sometidas a pruebas toxicológicas ni a declaración judicial inmediata.

Además, Gutiérrez asegura que su hija “era una chica de casa, juiciosa, extrovertida, trabajadora y no tenía malas conductas”.

