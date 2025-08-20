Joven colombiana murió en Madrid: esto se sabe del caso

María Camila*, una joven de 21 años nacida en Bogotá, Colombia, fue hallada sin vida en un inmueble del barrio La Elipa, al noreste de Madrid, España.

Por el momento, las autoridades presumen que las causas de su muerte pudieron estar relacionadas con una sobredosis. Sin embargo, por el momento no existe un dictamen médico definitivo ni se ha hecho pública la autopsia que permita confirmar esta hipótesis.

Lea también: Petro pidió explicaciones al Gobierno de España por violencia policial contra migrantes colombianos

Silvana Gutiérrez, madre de la joven fallecida –quien residía de manera legal en Madrid desde 2022–, aseguró que en el caso de su hija no se está respetando el debido proceso debido a que las personas que se encontraban con la joven no fueron sometidas a pruebas toxicológicas ni a declaración judicial inmediata.

Le puede interesar: “La OIM considera a Colombia como un buen ejemplo para el mundo”: Ugochi Daniels

Además, Gutiérrez asegura que su hija “era una chica de casa, juiciosa, extrovertida, trabajadora y no tenía malas conductas”.

Escuche W Radio en vivo: