Listo el calendario completo de Selección Colombia en el Mundial 2026: partidos, fechas, sedes y más

Colombia en el sorteo de la fase de grupos del Mundial de 2026. Fotos: Getty Images.

Tras el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección Colombia ya conoce los tres rivales con los que compartirá zona y con los que, en tres partidos, se enfrentará con el objetivo claro de avanzar de fase.

Lea más: ¡Es oficial! Así quedó GRUPO de Selección Colombia para el Mundial 2026: estos son los rivales

Cabe recordar que la ‘Tricolor’ regresa a un Mundial 8 años después de su última participación (Rusia 2018), pues a la Copa del Mundo disputada en Qatar el 2022, no clasificó.

¿Cómo está el grupo de Colombia para el Mundial 2026?

Antes de conocer el fixture completo de la Selección Colombia para la Copa del Mundo 2026, le mostramos cuál es el grupo de la ‘Tricolor’.

Grupo K Selección 1. Portugal 2. Ganador entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia 3. Uzbekistán 4. Colombia

¿Cuándo arranca el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

Es bien sabido que, en cuanto a materia deportiva nos referimos, el Mundial, que se disputa cada cuatro años, es el evento deportivo masivo más esperado por los amantes del fútbol y muchas otras disciplinas.

Le puede interesar Las 16 ciudades que serán sedes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Más sobre el tema: FIFA planea revisar córners y segundas amarillas con el VAR en el Mundial, según The Times

Ahora, hay un dato curioso y no menos importante para la citra del próximo año: la Copa del Mundo retomará sus fechas “habituales”, pues venimos del certamen de Qatar 2022 en donde, por temas climáticos y del país anfitrión, se realizó entre noviembre y diciembre de ese año.

Así, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá iniciará el 11 de junio de 2026, y terminará el 19 de julio de ese mismo año cuando se dispute la final del certamen.

¿Cuándo será el primer partido de Colombia en el Mundial de 2026?

Tras el sorteo, se definió que el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 será contra el combinado nacional de Uzbekistán.

Fecha y hora del debut de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

El primer partido de Colombia en el Mundial 2026 será el 17 de junio de 2026, a las 10:00 de la noche, pero por el verano el partido en Colombia sería a las 9:00 de la noche).

El partido será en en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México.

Lea también: Cristiano Ronaldo se despide de Portugal: El Mundial 2026 será el último que jugará

Este es el fixture completo de Colombia para el Mundial 2026: fecha y sede de los tres partidos de la fase de grupos

Cabe aclarar que todos los partidos serán en uso horario EST, por lo que a la misma hora que se jueguen en el Mundial, serán aquí en Colombia.

Fecha 1

El partido: Colombia vs. Uzbekistán Fecha: 17 de junio de 2026 Hora: 10:00 de la noche (por el verano el partido en Colombia sería a las 9:00 de la noche) Sede: Ciudad de México

Fecha 2

El partido: Colombia vs. Jamaica / Nueva Caledonia / Congo Fecha: 23 de junio de 2026 Hora: 10:00 de la noche (por el verano el partido en Colombia sería a las 9:00 de la noche) Sede: Guadalajara

Fecha 3

El partido: Colombia vs. Portugal Fecha: 27 de junio de 2026 Hora: 7:30 de la noche Sede: Miami

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Así quedó el cuadro completo del Mundial 2026:

The path to glory 🏆



Make your #FIFAWorldCup 2026 predictions ⤵️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2025

Vea cómo quedaron todos los grupos del Mundial 2026:

Escuche W Radio en vivo: