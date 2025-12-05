Deportes

¡Es oficial! Así quedó GRUPO de Selección Colombia para el Mundial 2026: estos son los rivales

Colombia quedó en uno de los grupos más demandantes del Mundial 2026.

Copa del Mundo y James Rodríguez. Fotos: (Photo by Emilee Chinn - FIFA/FIFA via Getty Images) ( (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Se realizó el sorteo del Mundial de la FIFA 2026 dejando grandes sorpresas, en especial en el grupo en el que quedó la Selección Colombia. Es de esta manera que la Tricolor inicia un nuevo sueño mundialista.

Con James Rodríguez, David Ospina y Luis Díaz, el combinado nacional buscará ser protagonista del torneo, como lo hizo en Brasil 2014, donde llegó hasta los cuartos de final.

¿Cómo quedó el grupo de Colombia para el Mundial 2026?

  • Portugal
  • Colombia
  • Uzbekistán

¿Cuándo jugará Colombia su primer partido en el Mundial 2026?

El fixture de todos los equipos se conocerá en los siguientes días del sorteo, aunque se conoce que el partido inaugural será entre México y un equipo del bombo 3.

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026 tras el sorteo

¿Cuándo inicia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá?

El Mundial iniciará el jueves 11 de junio y terminará con el juego de la final el domingo 19 de julio de 2026.

