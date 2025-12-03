¿Cómo quedó Colombia en el último sorteo de un Mundial? Este fue su grupo
En los sorteos de los mundiales, Colombia ha enfrentado a rivales de peso, incluso a campeonas del mundo. Conozca cuáles han sido los grupos en los que ha quedado la Tricolor en las copas del mundo.
Los fanáticos del fútbol en todo el mundo estarán atentos el 5 de diciembre al sorteo del Mundial de la FIFA 2026, torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.
- Vea aquí: FIFA planea revisar córners y segundas amarillas con el VAR en el Mundial, según The Times
Colombia no será la excepción, por lo que a partir de las 12:00 meridiano de ese día la comunidad centrará su atención en el sorteo para saber cuáles son los rivales de la Selección Colombia en la Copa del Mundo.
La Tricolor genera gran expectativa entre su afición, pues clasificó tercera en las Eliminatorias Sudamericanas y se proyecta como una de las posibles revelaciones del torneo más importante del fútbol.
- Le puede interesar: ¿Cómo influye el Ranking FIFA en el sorteo del Mundial 2026?
Previo al sorteo, es buen momento para recordar cuáles fueron los grupos que ha tenido Colombia en los otros mundiales en los que participó.
¿Cómo quedó el grupo de Colombia en otros mundiales?
Rusia 2018:
- Polonia
- Senegal
- Colombia
- Japón
Brasil 2014:
- Colombia
- Grecia
- Costa de Marfil
- Japón
Francia 1998:
- Rumania
- Colombia
- Inglaterra
- Túnez
Estados Unidos 1994:
- Estados Unidos
- Suiza
- Colombia
- Rumania
Italia 1990:
- Alemania
- Yugoslavia
- Emiratos Árabes Unidos
- Colombia
La mejor ubicación de la Tricolor en un Mundial fue en Brasil 2014, donde fue cabeza de serie al clasificarse como segunda en las Eliminatorias, solamente superada por Argentina.
- Lea aquí: Sorteo de fase de grupos del Mundial 2026: agéndese y conozca los rivales de la Selección Colombia
Colombia no jugará el partido inaugural del Mundial
Colombia está ubicada en el bombo 2 y la FIFA ya confirmó que el partido inaugural lo hará México ante una selección del bombo 3.
Rivales más duros a los que puede enfrentarse Colombia en el Mundial
Los equipos con mayor trayectoria, campeones del mundo y selecciones locales están en el bombo 1. Esos equipos son:
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania
- Estados Unidos
- México
- Canadá