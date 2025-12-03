¿Cómo quedó Colombia en el último sorteo de un Mundial? Este fue su grupo

James Rodríguez de Colombia en el Mundial de Brasil 2014. (Photo by Amin Mohammad Jamali/Getty Images) / Amin Mohammad Jamali

Los fanáticos del fútbol en todo el mundo estarán atentos el 5 de diciembre al sorteo del Mundial de la FIFA 2026, torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Colombia no será la excepción, por lo que a partir de las 12:00 meridiano de ese día la comunidad centrará su atención en el sorteo para saber cuáles son los rivales de la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

La Tricolor genera gran expectativa entre su afición, pues clasificó tercera en las Eliminatorias Sudamericanas y se proyecta como una de las posibles revelaciones del torneo más importante del fútbol.

Previo al sorteo, es buen momento para recordar cuáles fueron los grupos que ha tenido Colombia en los otros mundiales en los que participó.

¿Cómo quedó el grupo de Colombia en otros mundiales?

Rusia 2018:

Polonia

Senegal

Colombia

Japón

Brasil 2014:

Colombia

Grecia

Costa de Marfil

Japón

Francia 1998:

Rumania

Colombia

Inglaterra

Túnez

Estados Unidos 1994:

Estados Unidos

Suiza

Colombia

Rumania

Italia 1990:

Alemania

Yugoslavia

Emiratos Árabes Unidos

Colombia

La mejor ubicación de la Tricolor en un Mundial fue en Brasil 2014, donde fue cabeza de serie al clasificarse como segunda en las Eliminatorias, solamente superada por Argentina.

Colombia no jugará el partido inaugural del Mundial

Colombia está ubicada en el bombo 2 y la FIFA ya confirmó que el partido inaugural lo hará México ante una selección del bombo 3.

Rivales más duros a los que puede enfrentarse Colombia en el Mundial

Los equipos con mayor trayectoria, campeones del mundo y selecciones locales están en el bombo 1. Esos equipos son: