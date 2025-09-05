Sorteo de fase de grupos del Mundial 2026: agéndese y conozca los rivales de la Selección Colombia

Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador serán los representantes de Sudamérica en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esto a falta de que se defina el cupo para el repechaje entre Venezuela y Bolivia. Sin embargo, ya se conoció cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

¿Cuándo y dónde será el sorteo de los grupos del Mundial 2026?

La Fifa tomó la decisión de que Las Vegas será la ciudad que acoja el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el cual se realizará el viernes 5 de diciembre.

Es la primera vez que el sorteo se realiza con 48 selecciones, por lo que se espera que este lleve más tiempo que los de anteriores ediciones.

Aunque no se han definido las cabezas de serie, se sabe que Estados Unidos (D1) , Canadá (B1) y México (A1) estarán en el bombo 1, pues son sede del Mundial.

Asimismo, Argentina, vigente campeona del mundo, de América y la selección que terminó líder en las Eliminatorias Sudamericanas, también será cabeza de serie.

¿A qué hora en Colombia será el sorteo?

Desde las 12:00 del mediodía, los colombianos podrán ver el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

¿Por dónde ver el sorteo de grupos del Mundial 2026? Canal en Colombia

Para Colombia, la señal del sorteo será transmitida por ESPN, aunque se espera que canales nacionales como Caracol Televisión y RCN Televisión también lo pasen.

No obstante, W Radio, a través de su señal y sus canales digitales, tendrá toda la información sobre los rivales de la Selección Colombia y el resto de grupos del Mundial.

¿Cómo es el nuevo formato del Mundial 2026?

En vez de ocho grupos, ahora serán 12. ¿Por qué? Porque la Fifa amplió el número de selecciones que clasifican al Mundial, pasando de 32 a 48.

Los primeros y segundos de cada grupo avanzarán directamente a la siguiente ronda, los dieciseisavos de final, en donde las 32 selecciones ahora sí entrarán en el popular ‘mata mata’ hasta llegar a la gran final.

A diferencia de los 64 partidos que se jugaban en las ediciones anteriores, para esta ocasión, el Mundial tendrá 104 partidos en tres países distintos. Es de esa manera que la Fifa espera la presencia de 6.5 millones de aficionados.

¿Cuándo inicia y termina el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá?

Según lo confirmó la Fifa, el Mundial iniciará desde el jueves 11 de junio y la final será el domingo 19 de julio de 2026.