La Selección Colombia clasificó a su séptimo Mundial: conozca cómo le fue en cada Copa del Mundo

La Selección Colombia dice presente en una nueva Copa del Mundo. La ‘Tricolor’ ganó, gustó y goleó 3-0 a Bolivia y certificó su clasificación al Mundial 2026, a falta de una jornada para finalizar las Eliminatorias Sudamericanas.

Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, quienes marcaron en los minutos 31, 74 y 83, respectivamente, la Selección Colombia confirmó su clasificación y regresa a una Copa del Mundo, tras su ausencia en Catar 2022.

De esta manera, el torneo más importante de fútbol, a nivel de selecciones y que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, será la séptima participación de Colombia en una Copa del Mundo, tras Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Así fueron las participaciones de la Selección Colombia en las Copas del Mundo

Chile 1962: debut en el Mundial

El Mundial de 1962 en Chile, la Selección Colombia tuvo su primera participación en un Mundial. La ‘Tricolor’ estuvo en el grupo 1 junto a Uruguay, Yugoslavia y la Unión Soviética.

El equipo era dirigido por Adolfo Pedernera, histórico exjugador de Millonarios. Colombia terminó última de su grupo luego de perder ante Uruguay (2-1), Yugoslavia (5-0) y lograr un histórico empate ante la Unión Soviética (4-4) con un gol olímpico de Marcos Coll, único en la historia de las Copas del Mundo.

Italia 1990: el regreso

Luego de 28 años de ausencia, Colombia volvió a decir presente en un Mundial y luego clasificó dos veces más seguidas.

En Italia 1990, los cafeteros eran dirigidos por Francisco Maturana y lograron clasificar por primera vez en historia a octavos de final.

La ‘Tricolor’ quedó instalada en el grupo D, donde derrotó 2-0 a Emiratos Árabes, perdió 1-o ante Yugoslavia y empató 1-1 con Alemania. En octavos de final, Colombia cayó 2-1 ante Camerún y puso fin a su sueño mundialista.

Estados Unidos 1994: favorita al título

A este mundial, la Selección Colombia llegaba como una de las favoritas, sin embargo, los resultados no la acompañaron y decepcionó al terminar última de su grupo.

La ‘Tricolor’ quedó en grupo A y solo sumó tres puntos, luego de perder ante Rumania (3-1) y Estados Unidos (2-1) y vencer a Suiza (2-0).

Francia 1998: fin de una generación dorada

En esta oportunidad y bajo la dirección de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, la Selección Colombia quedó eliminada en fase de grupos, al terminar tercera en su zona, y fue el final de la primera generación dorada que ilusionó a todo un país.

La ‘Tricolor’ se despidió del Mundial al finalizar tercera del grupo G con tres puntos, al acumular dos derrotas (1-0 ante Rumania y 2-0 frente a Inglaterra) y una victoria (2-0 sobre Túnez).

Brasil 2014: su mejor presentación

Tras 16 años sin disputar el torneo más importante de selecciones, Colombia volvió a decir presente en un Mundial, esta vez en Brasil 2014.

En el Mundial de Brasil 2014, la Selección Colombia llegó a cuartos de final y logró su mejor participación en la historia de las Copas del Mundo, liderada por James Rodríguez y dirigida por José Pekerman.

La ‘Tricolor’ finalizó como líder del grupo C al realizar puntaje perfecto con nueve puntos. El combinado cafetero derrotó a Grecia (3-0), Costa de Marfil (2-1) y a Japón (4-1).

En octavos, el elenco nacional superó 2-0 a Uruguay y lograba su mejor participación en Mundiales. En cuartos de final, la Selección Colombia cayó 2-1 ante Brasil y puso fin a un sueño.

Rusia 2018: última participación

La última participación de la ‘Tricolor’ fue en Rusia 2018 y otra vez dirigida por José Pekerman desde el banquillo. Este mundial contó con la presencia de Radamel Falcao García, quien no estuvo en Brasil 2014 por una lesión en su rodilla.

El combinado cafetero finalizó líder del grupo H con 6 puntos, al acumular una derrota (2-1 frente a Japón) y dos triunfos (3-0 ante Polonia y 1-0 sobre Senegal).

En octavos de final, la Selección Colombia se despidió del Mundial luego de caer 4-3 en penales ante Inglaterra, tras igualar 1-1 en los 90 minutos y en el tiempo extra.

Canadá, México y Estados Unidos 2026: un nuevo capítulo

Luego de no estar presente en Catar 2022, la Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo y comandada por James Rodríguez, regresa a un Mundial con la ilusión de mejorar su participación y que tendrá como novedad la participación de 48 selecciones.

