Video: golazo de James Rodríguez en Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026

La Selección Colombia disputa este jueves 4 de septiembre ante Bolivia su penúltimo partido en las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Metropolitano de Barranquillla.

El primer gol del encuentro llegó al minuto 31, cuando tras una serie de rebotes en el área, Santiago Arias asistió a James Rodríguez y remató al primer toque con la pierna derecha para introducir el balón en el palo izquierdo.

Con este tanto, Colombia toma ventaja en un partido clave para sus aspiraciones de llegar a la cita orbital, dado que requiere un triunfo para asegurar la clasificación.

Así fue el primer gol de Colombia ante Bolivia: