¡Rompió el templeque de Bolivia!: Así narró Martín De Francisco el golazo de James con Colombia

¡Rompió el templque de Bolivia!: increíble narración de Martín De Francisco, del golazo de James

La Selección Colombia se enfrenta a la Selección de Bolivia en la búsqueda de acercarse a la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con un tanto de James Rodríguez, el equipo de Néstor Lorenzo gana parcialmente el encuentro 1-0 al minuto 31.

“Gal, gal, gal, gal de Colombia, goooool, por fin una idea que no sea confusa ni infusa, la sacaste del cubiete, James Rodríguez la sacaste de la cubeta. Con la derecha con la que no maneja”.