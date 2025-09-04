¿Cómo va Colombia en la tabla de posiciones de Eliminatorias Mundial 2026? Puesto y posibilidades

Una necesitada Selección Colombia enfrenta este jueves, 4 de septiembre, a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con una victoria, los dirigidos por Néstor Lorenzo asegurarán su cupo en la Copa del Mundo.

¿Cómo está Colombia en la tabla de posiciones de las Eliminatorias ?

A falta de dos jornadas para que se definan los clasificados al Mundial, Colombia está en el sexto (6) puesto con 22 puntos y una diferencia de gol de +4, un ítem importante para definir su cupo.

Así está la tabla de las Eliminatorias:

¿Cuáles son las probabilidades de Colombia de clasificar al Mundial 2026?

Para asegurar el repechaje:

Colombia, con 22 puntos, está a una (1) unidad de asegurar el repechaje a la Copa del Mundo. Empatando ante Venezuela, haría que Bolivia tenga que sumar 6 de 6, pero también darle la vuelta a su diferencia de gol negativa de -16 y superar la de Colombia (+4).

Para asegurar el cupo directo:

En caso de que la Tricolor consiga un triunfo en esta doble fecha, ya estará clasificado directamente a la Copa del Mundo.

Así se jugarán las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias 2026: día y hora de los partidos

Fecha 17 de las Eliminatorias

Paraguay vs. Ecuador - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Argentina vs. Venezuela - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Uruguay vs. Perú - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Colombia vs. Bolivia - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Brasil vs. Chile - 4 de septiembre de 2025 a las 7:30 de la noche.

Fecha 18 de las Eliminatorias