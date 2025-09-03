“No creo que Bolivia venga a meterse atrás”: Néstor Lorenzo por juego con Colombia en Eliminatorias

Este jueves, 4 de septiembre, se jugará la fecha 17 válida por las Eliminatorias Sudamericanas, donde la Selección Colombia estará en condición de local contra Bolivia a las 6:30 de la tarde en el Metropolitano.

Frente al planteamiento que pueda tener Bolivia, el técnico dijo: “No creo que Bolivia venga a meterse atrás, es muy ordenado tácticamente, elegirá seguro un bloque medio, compacto y poblado para evitar nuestros circuitos de juego, la responsabilidad es nuestra y de nuestra cancha”.

“Cometemos el error de subestimar, ellos tienen jugadores de experiencia y buen pie, no es fácil, hay que manejar los tiempos y no dejarse llevar por la ansiedad y las emociones, que la gente apoye en las buenas y las malas”, agregó.

Una de las falencias es la falta de manejo del resultado, “hay que manejar las emociones, a veces te traiciona la ansiedad, tenemos un plantel maduro, hay jugadores que ya han jugado finales y partidos definitivos, yo creo que llegamos bien”.

Con respecto al apoyo de los aficionados en Barranquilla, dijo: “A la gente le insistimos que crea, ellos reciben lo que transmitimos dentro del campo. A veces, cuando uno se frustra en los errores, necesitamos que sigan apoyando y que el mensaje de positivismo y optimismo sea importante”.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo de Dayro Moreno?

La convocatoria de Dayro Moreno es uno de los puntos sorpresivos, frente a esto el estratega argentino puntualizó:

“Es un jugador más en el plantel, lo llamamos con base a la regularidad que ha tenido, es una opción, como todos los que estarán sentados en el banco con él. Además, compite con otros jugadores como Jhon Córdoba, Luis Suárez, Lucho Díaz. Así que analizaremos cada momento del partido para ver si vale o no el ingreso de él”, agregó.