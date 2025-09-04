Colombia vs. Bolivia: fecha, hora y por dónde ver EN VIVO el partido por Eliminatorias 2026

Arranca la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y todas las selecciones ponen marcha con el objetivo de ganar sus respectivos encuentros.

Uno de estos combinados nacionales que verá acción es la Selección Colombia, que se enfrentará a Bolivia teniendo en sus manos la clasificación al certamen mundialista, ya que si los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo se quedan con los tres puntos, aseguran su participación en el certamen mundialista de 2026.

Por esta razón, en W Radio le contamos todos los datos que debe saber para poder ver el partido entre Colombia y Bolivia por Eliminatorias Conmebol.

¿Cómo llega la Selección Colombia a esta doble fecha?

La ‘Tricolor’ llega a enfrentar a Bolivia y a Venezuela en esta doble fecha FIFA con dos empates a su espalda y un rendimiento deportivo reciente que ha dejado más dudas que certezas.

En la fecha 16, la selección empató 0-0 contra el combinado nacional de Perú.

En la jornada 17 hizo lo mismo y se repartió los puntos con la Selección de Argentina, en el Monumental de Buenos Aires.

¿Cómo llega Bolivia?

Lo primero que hay que decir es que tanto Bolivia, como Venezuela y Colombia están pegados en la tabla, motivo por el cual los dos rivales de la ‘Tricolor’ llegan con opciones de clasificar al Mundial.

Ahora, Bolivia en su fecha anterior derrotó a Chile 2-0 en lo que fue una victoria clave para no quedar rezagados en puntos con respecto a su rivales directos, ya mencionados.

¿Cuándo juega la Selección Colombia contra Bolivia por Eliminatorias 2026?

La selección ‘cafetera’ se verá las caras contra Bolivia este jueves, 4 de septiembre, para ir dándole cierre a las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

¿A qué hora es el partido entre Colombia y Bolivia por Eliminatorias?

La ‘Tricolor’ y ‘La Verde’ se enfrentan en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, en Colombia, en el estadio Metropolitano.

El juego se disputará a las 6:30 de la tarde.

¿En dónde ver EN VIVO el partido entre Colombia y Bolivia?

El encuentro entre colombianos y bolivianos se podrá ver en televisión por el Gol Caracol y RCN TV.

Sin embargo, en la señal de W Radio también podrá escuchar el análisis implacable de Hernán Peláez y la imperdible narración de Martín De Francisco.

Así se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Paraguay vs. Ecuador - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Argentina vs. Venezuela - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Uruguay vs. Perú - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Colombia vs. Bolivia - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Brasil vs. Chile - 4 de septiembre de 2025 a las 7:30 de la noche.

