Así se disputarán últimas dos fechas de Eliminatorias 2026: lista de los partidos con día y hora

Tras la última fecha de las Eliminatorias disputadas el 10 de junio, la Selección Colombia y los demás combinados nacionales volverán a tener acción a nivel internacional los próximos 4 y 9 de septiembre en la última doble fecha FIFA programada para las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

Colombia, en estas dos fechas, se verá las caras contra la Selección de Bolivia y Perú, escuadras que vienen de ganar y perder en la anterior fecha, respectivamente.

¿Cómo llega Bolivia?

Lo primero que hay que decir es que tanto Bolivia, como Venezuela y Colombia están pegados en la tabla, motivo por el cual los dos rivales de la ‘Tricolor’ llegan con opciones de clasificar al Mundial.

Ahora, Bolivia en su fecha anterior derrotó a Chile 2-0 en lo que fue una victoria clave para no quedar rezagados en puntos con respecto a su rivales directos, ya mencionados.

¿Cómo llega Venezuela?

Venezuela, por su parte, llega a jugar contra Colombia a la víspera de su resultado contra Argentina y, además, habiendo perdido en su última fecha contra Uruguay por 2-0.

¿Cómo llega la Selección Colombia a esta doble fecha?

La ‘Tricolor’ llega a enfrentar a Bolivia y a Venezuela en esta doble fecha FIFA con dos empates a su espalda y un rendimiento deportivo reciente que ha dejado más dudas que certezas.

En la fecha 16, la selección empató 0-0 contra el combinado nacional de Perú.

En la jornada 17 hizo lo mismo y se repartió los puntos con la Selección de Argentina, en el Monumental de Buenos Aires.

Sin embargo, este jueves, 4 de septiembre, Colombia podrá asegurar su participación en el Mundial si le gana a Bolivia. En caso de empatar asegurará el repechaje.

Así se jugarán las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias 2026: día y hora de los partidos

Fecha 17 de las Eliminatorias

Paraguay vs. Ecuador - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Argentina vs. Venezuela - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Uruguay vs. Perú - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Colombia vs. Bolivia - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Brasil vs. Chile - 4 de septiembre de 2025 a las 7:30 de la noche.

Fecha 18 de las Eliminatorias

Ecuador vs. Argentina - 9 de septiembre de 2025, a las 6:00 de la tarde

Chile vs. Uruguay - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Bolivia vs. Brasil - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Venezuela vs. Colombia - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Perú vs. Paraguay - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

