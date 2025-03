“No estoy tan confiado como muchos”: directivo de FCF se va contra rendimiento de Selección Colombia

La Selección Colombia, tras las dos últimas fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, ya encadena cuatro partidos al hilo sin ganar, lo que ha despertado críticas y preocupación no solo en los hinchas y la opinión pública, sino también en el sector dirigencial del seleccionado.

Y es que los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo perdieron contra Uruguay, de visitantes; luego cayeron contra Ecuador, en Barranquilla; se fueron derrotados de Brasilia contra Brasil y, ahora, empataron 2-2 contra la Selección de Paraguay, en un juego en donde la ‘Tricolor’ iba arriba 2-0 al minuto 13.

Dudas sobre las acciones recientes de Néstor Lorenzo

Recientemente, Hernán Peláez, reconocido periodista deportivo y director de Peláez De Francisco, de W Radio, pidió a Néstor Lorenzo tras el empate contra Paraguay “dejar la terquedad”.

“ Que este señor deje la terquedad algún día y se dé cuenta de que hay jugadores sin sangre para jugar, busque otros. Este es el Mundial más fácil para ir. Si gana los dos partidos restantes en Barranquilla, entra, pero hay desazón”, afirmó.

El reconocido periodista deportivo puntualizó: “se nos fue de las manos, como cuando usted quiere agarrar el agua y se le va entre los dedos. Se va el partido por la equivocación en la estrategia general , el equipo no se podía resignar, no pudo y no encontró el camino”, dijo.

“Es mejor empatar que perder, ese es el consuelo, pero bien pudimos haber ganado, teníamos con qué. El equipo perdió la brújula, jugó al final a lo que fuera; menos mal no perdimos ”, explicó.

Agregó: “A Lorenzo se le extravió el papel : sacó a Arias, que no lo hacía mal, para meter a Mina, pero ya los paraguayos estaban bastante organizados”, dijo.

Mencionó, finalmente, que “el cambio de James era por otro jugador organizador, zurdo y buen pasador que es Juan Fernando Quintero, pero lo ignoró completamente . Muchos jugadores no rindieron: Muñoz, Mojica y sobre todo Ríos estuvieron bastante por debajo del nivel que han mostrado”.

¿Dudas desde la Federación Colombiana de Fútbol con Néstor Lorenzo?

Ahora, a las críticas al rendimiento y planteamiento de la Selección Colombia se sumó Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol y vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Alzate, en diálogo para Caracol Radio, dijo: “ Estoy preocupado . No es fácil para un equipo tener la debacle deportiva que tuvimos; hay que reconocer que es eso”.

"Yo como dirigente deportivo tengo fe, pero está un poco opacada por la preocupación. Tenemos equipo y jugadores que están activos, pero no sé qué pasa”, subrayó.

Sin embargo, Alzate cerró su intervención dejando entre ver dudas hacia el proceso de Lorenzo.

“Dios quiera que no suceda nada raro, pero yo como dirigente deportivo, me perdona la sinceridad, estoy preocupado y no tan confiado como muchos ”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia por Eliminatorias?

El siguiente partido de Colombia será ante Perú, juego que se llevará a cabo en el Metropolitano de Barranquilla el miércoles 4 de junio. La hora aún no está definida.

Es así como la Tricolor está obligada a conseguir los 3 puntos ante una de las selecciones con peor rendimiento en las Eliminatorias, pues solo ha sumado 10 puntos en 14 juegos.

¿Cuándo juega Colombia contra Argentina por Eliminatorias?

Argentina recibirá a Colombia el lunes 9 de junio. A pesar de que la ‘albiceleste’ ya está clasificada, se espera que para ese compromiso regrese Lionel Messi a la convocatoria de Scaloni.

Colombia, con necesidad de puntos y con la oportunidad de sellar su cupo al torneo de naciones más importante del fútbol, tiene la obligación de no perder ante Argentina.

¿Cuáles son los dos últimos partidos de Colombia en Eliminatorias al Mundial 2026?

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán ante Bolivia y Venezuela en las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas.