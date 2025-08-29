Eliminatorias Mundial 2026: ¿Qué pasa si la Selección Colombia gana, empata o pierde ante Bolivia?

La Selección Colombia volverá a jugar una nueva doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas en busca de confirmar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Es por esto que a pocos días de que se juegue la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección Colombia tiene como objetivo sumar ante Bolivia y Venezuela los puntos que necesita para clasificar de manera directa o asegurar el repechaje.

A pesar de los malos resultados del conjunto cafetero, en cierto tramo de las eliminatorias, el combinado nacional aún cuenta con grandes chances de clasificarse de manera directa al torneo de selecciones más importante.

Próximos partidos de la Selección Colombia

En el próximo partido, la ‘Tricolor’ recibirá en el Metropolitano de Barranquilla a Bolivia, uno de los equipos revelación del torneo y que aún tiene opciones reales de clasificar al siguiente Mundial. No obstante, ‘La Verde’ ha sumado la mayoría de sus puntos (17) en condición de local, en la altura de El Alto.

En su último compromiso, los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán ante Venezuela en uno de los clásicos de la región. Ambas selecciones se sacarán ‘chispas’, pues hay posibilidades de que para ese enfrentamiento ninguna de las dos esté clasificada.

¿Qué pasa si la Selección Colombia gana, empata o pierde ante Bolivia?

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas de momento se encuentra de la siguiente manera:

Argentina: 35 puntos y con una diferencia de gol de +19 Ecuador: 25 puntos y con una diferencia de gol de +8 Brasil: 25 puntos y con una diferencia de gol de +5 Uruguay: 24 puntos y con una diferencia de gol de +7 Paraguay: 24 puntos y con una diferencia de gol de +3 Colombia: 22 puntos y con una diferencia de gol de +4 Venezuela: 18 puntos y con una diferencia de gol de -4 Bolivia: 17 puntos y con una diferencia de gol de -16 Perú: 12 puntos y con una diferencia de gol de -11(Eliminado) Chile: 10 puntos y con una diferencia de gol de -15 (Eliminado)

Por esto, ya es posible hacer predicciones de los posibles resultados que deje el encuentro de Colombia ante Bolivia.

Si Colombia le gana a Bolivia:

Evidentemente, este sería el mejor resultado posible, los tres puntos de local asegurarían prácticamente la clasificación al Mundial.

Sumando los 3 puntos, Colombia llegaría a 25 unidades.

Aseguraría mantenerse en zona de clasificación directa al Mundial (primeros 6) sin depender de otros resultados.

Incluso podría subir hasta el tercer puesto dependiendo de los resultados de Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay.

Si Colombia empata con Bolivia:

La opción del empate de local no es la buscada por Néstor Lorenzo. Sin embargo, aún dejaría a la Selección Colombia con oportunidad de clasificar de manera directa y dependiendo de sí misma.

Con el empate, Colombia sumaria 1 punto y quedaría con 23 unidades. Esto quiere decir que se mantendría sexta, aun en clasificación directa, pero con riesgo:

Si Venezuela (18 pts) gana su partido contra Argentina, se pondría con 21 puntos, quedando a solo 2 de Colombia. Bolivia seguiría fuera de zona de clasificación, pero se acercaría (18 pts). Ya no podría optar por clasificar dentro de los primeros puestos.

Si Colombia pierde con Bolivia

Finalmente, perder con la Selección Boliviana en Barranquilla, sería un golpe muy fuerte para la Selección Colombia, no solo en la tabla de clasificación, también anímicamente.

Colombia quedaría con los mismos 22 puntos .

. Bolivia sumaría 3 puntos, por lo que llegaría a 20 , quedando a solo 2 de Colombia .

, quedando a solo . Si Venezuela le gana a Argentina alcanzaría los 21 pts

Lo anterior, obligaría a la ‘tricolor’ a ganarle a Venezuela de visitante, ya que si pierde, la Selección Venezolana alcanzaría los 24 puntos y si Bolivia gana su último encuentro ante Brasil, quedaría con 23 unidades. Por ende Colombia sería eliminada.

Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. FOTO: Stefan Matzke - sampics/Corbis via Getty Images / Stefan Matzke - sampics Ampliar

Convocatoria de la Selección Colombia

Porteros: Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier.

Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier. Defensas: Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Deiver Marchado, Andrés Román, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Sanitago Arias, Johan Mojica.

Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Deiver Marchado, Andrés Román, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Sanitago Arias, Johan Mojica. Mediocampistas: Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Juan Camilo Portilla.

Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Juan Camilo Portilla. Delanteros: Luis Suárez, Luis Díaz, Jhon Córdoba, Jaminton Campaz, Marino Hinestroza, Dayro Moreno.