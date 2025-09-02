Néstor Lorenzo reveló el momento en el que decidió convocar a Dayro Moreno a la Selección Colombia

Resta poco para el regreso de las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA, donde Colombia se medirá a Bolivia y Venezuela en busca de su boleto a la cita mundialista, teniendo que ganar uno de estos dos encuentros para asegurar su clasificación.

Una de las sorpresas de la reciente convocatoria fue el llamado de Dayro Moreno, que vuelve al combinado ‘cafetero’ tras nueve años de ausencia, teniendo en cuenta que no era convocado desde septiembre de 2016 para las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

Tras su nombramiento, el estrategia de la Selección, el argentino Néstor Lorenzo, dio a conocer el motivo por el que llamó al delantero tolimense, que no había sido tenido en cuenta en sus recientes convocatorias pese a su positivo rendimiento en Once Caldas.

¿Por qué llamó Néstor Lorenzo a Dayro Moreno?

En diálogo con RCN, Lorenzo explico sus razones que lo llevaron a llamar a Moreno, con gran presente en el ‘blanco’ de Manizales:

“Me hizo cambiar los partidos que hizo en Copa Sudamericana, me parece que fueron determinantes para su situación. Pensé que era el momento, a veces uno tiene otros delanteros que están on-fire. Ahora, los que están muy bien son Córdoba y Suárez, entonces pensamos que de tercero podía venir Dayro” — Néstor Lorenzo a RCN

El estratega bonaerense también agregó que el llamado a la Selección es puramente meritorio:

“Todo jugador que viene a la Selección es un premio que recibe, creo que lo toma así. Es un reconocimiento a que está haciendo las cosas bien y Dayro hace un tiempo que está haciendo eso” — Néstor Lorenzo a RCN

¿Qué números tiene Dayro Moreno con la Selección Colombia?

Con el combinado ‘cafetero’, Moreno ha disputado 32 encuentros, aportando 3 goles y 3 asistencias. Como lo mencionamos previamente, su último llamado fue en septiembre de 2016 para las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, mientras que su última aparición oficial fue en la Copa América Centenario 2016, certamen donde disputó dos minutos ante Estados Unidos, 46 ante Costa Rica y 14 ante Perú.

