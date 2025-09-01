Nicolás Arévalo revela si tuvo la oportunidad de fichar por River Plate

Una de las grandes figuras de Millonarios en 2025 es sin duda Nicolás Arévalo, pues el mediocentro de 22 años pasó de disputar solo cinco encuentros el pasado año a ser una de las piezas clave esta temporada con 28 partidos jugados, todos como titular.

Arévalo pasó por los micrófonos de ‘El Vbar Caracol’ de Caracol Radio y comentó si existió la posibilidad de un fichaje por el River Plate de Marcelo Gallardo.

El bogotano declaró que al finalizar el primer semestre sí existieron acercamientos y comentó sus sensaciones:

“En ese momento me puse muy contento, debido a que “como jugador te llena el hecho de que preguntaran por mí equipos de afuera y tan grandes” — Nicolás Arévalo en 'El Vbar Caracol'

Sin embargo, finalizó comentando que dichos acercamientos nunca llegaron a buen puerto:

“Sí hubo acercamientos, pero nada concreto” — Nicolás Arévalo en 'El Vbar Caracol'

¿Cómo ha sido el rendimiento de Nicolás Arévalo en la Liga Betplay 2025-II?

Nicolás Arévalo ha disputado en este segundo semestre seis encuentros, todos como titular, aportando un gol y una asistencia. Además, ha creado dos grandes ocasiones, promedia dos remates por partido y posee un 86% de precisión en los pases.

¿Cuáles son los próximos encuentros de Millonarios en la Liga Betplay 2025-II?

Millonarios visitará a Envigado en el Polideportivo Sur, duelo válido por la ida de los octavos de final de la Copa Betplay. Este duelo se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de septiembre a las 3:00 de la tarde. El conjunto ‘embajador’ volverá a la Liga el sábado 6 de septiembre, cuando oficie como local ante Independiente Santa Fe en el ‘clásico capitalino’ a partir de las 8:30 de la noche.

