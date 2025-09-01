Eliminatorias 2026: así le fue a Colombia la última vez que jugó contra Bolivia en Barranquilla

James Rodríguez, de la Selección Colombia, en partido contra la Selección de Bolivia, el 24 de marzo de 2022 en Barranquilla. Foto: Getty Images. / RAUL ARBOLEDA

Rodará la pelota en el estadio Metropolitano de Barranquilla y la Selección Colombia se medirá contra el combinado nacional de Bolivia en partido válido por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Cabe resaltar que esta es la penúltima jornada de la competencia y será un ‘examen’ definitivo para la ‘Tricolor’, pues deberá ganar para clasificarse al próximo certamen mundialista.

¿Cómo llega la Selección de Bolivia a este partido?

El combinado sudamericano dirigido por el entrenador Néstor Villegas llega a este partido siendo octava en la tabla de posiciones (Colombia es sexta, por lo cual son rivales directos) y, además, habiendo ganado su anterior fecha.

En ese partido (jornada 16) Bolivia derrotó en El Alto a la Selección de Chile por 2-0 y cumplió con la tarea de no quedarse rezagada en puntos.

¿Qué le hace falta a la Selección Colombia para clasificar al Mundial 2026?

Asegurar el repechaje:

Colombia, con 22 puntos, está a una (1) unidad de asegurar el repechaje a la Copa del Mundo. Empatando ante Venezuela, haría que Bolivia tenga que sumar 6 de 6, pero también darle la vuelta a su diferencia de gol negativa de -16 y superar la de Colombia (+4).

Asegurar el cupo directo:

En caso de que la Tricolor consiga un triunfo en esta doble fecha, ya estará clasificado directamente a la Copa del Mundo.

Ahora, en W Radio nos vamos a las estadísticas y le comentamos un resumen del historial que tiene Colombia con Bolivia y, además, cómo le fue a la selección la última vez que recibió la visita de Bolivia en Barranquilla.

Historial de Colombia contra Bolivia: así fue el último partido entre ambas selecciones en Barranquilla por Eliminatorias

Pues bien, a nivel de Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Colombia se queda con el mano a mano contra Bolivia.

La ‘Tricolor’ y ‘La Verde’ se han enfrentado en 15 ocasiones. Colombia ganó 9, empataron 4 veces y Bolivia solo se ha quedado con 2 triunfos.

Así, la última vez que ambas escuadras se vieron las caras en Barranquilla fue Colombia la que se quedó con los tres puntos.

Para esa ocasión, el 24 de marzo de 2022, se enfrentaron por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, torneo al que los ‘Cafeteros’ no terminarían yendo tras quedar eliminados en el clasificatorio.

Ahora, en ese partido, la Selección Colombia ganó 3-0 con goles anotados por Luis Díaz, Miguel Ángel Borja y Mateus Uribe.

Así se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Paraguay vs. Ecuador - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Argentina vs. Venezuela - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Uruguay vs. Perú - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Colombia vs. Bolivia - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Brasil vs. Chile - 4 de septiembre de 2025 a las 7:30 de la noche.

