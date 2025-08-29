Novedades y ausencias en la convocatoria de Colombia para Eliminatorias: Dayro Moreno, la sorpresa

En la tarde de este viernes, 29 de agosto, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la última convocatoria de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas y con la que buscará consolidar su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En total son 26 futbolistas los que llamó Néstor Lorenzo para los juegos de la Tricolor ante Bolivia y Venezuela.

¿Cuáles son las sorpresas en la convocatoria de la Selección Colombia?

Sin duda, el nombre más sorprendente es el del delantero del Once Caldas, Dayro Moreno, quien ha sido el mejor jugador de su equipo y es el goleador de la Copa Sudamericana.

A pesar de sus 39 años, Dayro Moreno era uno de los nombres que más sonó en redes sociales para que fuera convocado a la Selección, pues ha demostrado ser determinante.

Otra de las grandes novedades es el regreso del mediocampista Juan Camilo Portilla, exjugador del América de Cali, quien no había sido llamado en la anterior jornada.

También regresa el zaguero Yerson Mosquera, quien milita en el Wolverhampton Wanderers de la Premier League.

¿Cuáles son las ausencias más importantes en la convocatoria de la Colombia?

Jhon Durán, delantero del Fenerbahçe, se quedó fuera de la convocatoria de la Tricolor. En su última participación con Colombia, fue desconvocado por molestias físicas, según informaron desde la FCF.

Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández también es otro de los atacantes que no repitió convocatoria con Néstor Lorenzo, a pesar de jugar en el Real Betis de España.

Otros de los ausentes en la nómina Tricolor son:

Rafael Santos Borré , delantero del Internacional de Porto Alegre

, delantero del Internacional de Porto Alegre Yasser Asprilla , mediocampista del Girona de España.

, mediocampista del Girona de España. Cristian Borja , lateral del América de México.

, lateral del América de México. Miguel Ángel Borja , delantero de River Plate.

, delantero de River Plate. Carlos Cuesta, defensor que está definiendo su futuro deportivo.

Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield

Esta es la convocatoria completa de Colombia para partidos contra Bolivia y Venezuela

Porteros: Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier.

Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier. Defensas: Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Deiver Marchado, Andrés Román, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Sanitago Arias, Johan Mojica.

Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Deiver Marchado, Andrés Román, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Sanitago Arias, Johan Mojica. Mediocampistas: Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Richard Ríos , Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Juan Camilo Portilla.

Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, , Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Juan Camilo Portilla. Delanteros: Luis Suárez, Luis Díaz, Jhon Córdoba, Jaminton Campaz, Marino Hinestroza, Dayro Moreno.

¿Qué le hace falta a la Selección Colombia para clasificar al Mundial 2026?

Asegurar el repechaje:

Colombia, con 22 puntos, está a una (1) unidad de asegurar el repechaje a la Copa del Mundo. Empatando ante Venezuela, haría que Bolivia tenga que sumar 6 de 6, pero también darle la vuelta a su diferencia de gol negativa de -16 y superar la de Colombia (+4).

Asegurar el cupo directo:

En caso de que la Tricolor consiga un triunfo en esta doble fecha, ya estará clasificado directamente a la Copa del Mundo.