Esta es la convocatoria de Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela por Eliminatorias 2026

Ya es oficial. Este viernes, 29 de agosto, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio a conocer la lista oficial de convocados de la Selección Colombia para enfrentar la última doble fecha FIFA en donde se jugarán las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Para esta ocasión, los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo se verán las caras contra las selecciones de Bolivia y Venezuela.

¿Cómo llega la Selección Colombia a esta doble fecha?

La ‘Tricolor’ llega a enfrentar a Bolivia y a Venezuela en esta doble fecha FIFA con dos empates a su espalda y un rendimiento deportivo reciente que ha dejado más dudas que certezas.

En la fecha 16, la selección empató 0-0 contra el combinado nacional de Perú.

En la jornada 17 hizo lo mismo y se repartió los puntos con la Selección de Argentina, en el Monumental de Buenos Aires.

Sin embargo, este jueves, 4 de septiembre, Colombia podrá asegurar su participación en el Mundial si le gana a Bolivia. En caso de empatar asegurará el repechaje.

Esta es la convocatoria de Colombia para partidos contra Bolivia y Venezuela

Porteros: Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier.

Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier. Defensas: Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Deiver Marchado, Andrés Román, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Sanitago Arias, Johan Mojica.

Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Deiver Marchado, Andrés Román, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Sanitago Arias, Johan Mojica. Mediocampistas: Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Juan Camilo Portilla.

Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Juan Camilo Portilla. Delanteros: Luis Suárez, Luis Díaz, Jhon Córdoba, Jaminton Campaz, Marino Hinestroza, Dayro Moreno.

Así anunció la Selección Colombia la lista de convocados

📋¡𝗣𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗮: 𝗘𝗟 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗱𝗲 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦!



Ellos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 para disputar las jornadas 𝟭𝟳 y 𝟭𝟴 de las 𝗖𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲… pic.twitter.com/vFVuBOAJoj — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 29, 2025

Así se jugará la doble fecha (17 y 18) de las Eliminatorias 2026:

Fecha 17 de las Eliminatorias

Paraguay vs. Ecuador - 4 de septiembre de 2025.

Argentina vs. Venezuela - 4 de septiembre de 2025.

Uruguay vs. Perú - 4 de septiembre de 2025.

Colombia vs. Bolivia - 4 de septiembre de 2025.

Brasil vs. Chile - 4 de septiembre de 2025.

Fecha 18 de las Eliminatorias