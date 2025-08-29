Esta es la convocatoria de Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela por Eliminatorias 2026
Si la Selección Colombia le gana a Bolivia asegura su clasificación al Mundial. Si empata, asegura el repechaje.
Ya es oficial. Este viernes, 29 de agosto, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio a conocer la lista oficial de convocados de la Selección Colombia para enfrentar la última doble fecha FIFA en donde se jugarán las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Para esta ocasión, los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo se verán las caras contra las selecciones de Bolivia y Venezuela.
¿Cómo llega la Selección Colombia a esta doble fecha?
La ‘Tricolor’ llega a enfrentar a Bolivia y a Venezuela en esta doble fecha FIFA con dos empates a su espalda y un rendimiento deportivo reciente que ha dejado más dudas que certezas.
En la fecha 16, la selección empató 0-0 contra el combinado nacional de Perú.
En la jornada 17 hizo lo mismo y se repartió los puntos con la Selección de Argentina, en el Monumental de Buenos Aires.
Sin embargo, este jueves, 4 de septiembre, Colombia podrá asegurar su participación en el Mundial si le gana a Bolivia. En caso de empatar asegurará el repechaje.
Esta es la convocatoria de Colombia para partidos contra Bolivia y Venezuela
- Porteros: Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier.
- Defensas: Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Deiver Marchado, Andrés Román, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Sanitago Arias, Johan Mojica.
- Mediocampistas: Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Juan Camilo Portilla.
- Delanteros: Luis Suárez, Luis Díaz, Jhon Córdoba, Jaminton Campaz, Marino Hinestroza, Dayro Moreno.
Así anunció la Selección Colombia la lista de convocados
Así se jugará la doble fecha (17 y 18) de las Eliminatorias 2026:
Fecha 17 de las Eliminatorias
- Paraguay vs. Ecuador - 4 de septiembre de 2025.
- Argentina vs. Venezuela - 4 de septiembre de 2025.
- Uruguay vs. Perú - 4 de septiembre de 2025.
- Colombia vs. Bolivia - 4 de septiembre de 2025.
- Brasil vs. Chile - 4 de septiembre de 2025.
Fecha 18 de las Eliminatorias
- Ecuador vs. Argentina - 9 de septiembre de 2025
- Chile vs. Uruguay - 9 de septiembre de 2025.
- Bolivia vs. Brasil - 9 de septiembre de 2025
- Venezuela vs. Colombia - 9 de septiembre de 2025.
- Perú vs. Paraguay - 9 de septiembre de 2025.