¿Por qué Dayro Moreno fue convocado a la Selección Colombia? Estas son sus estadísticas en el 2025

Este viernes, 29 de agosto, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio a conocer la lista oficial de convocados de la Selección Colombia para enfrentar la última doble fecha FIFA en donde se jugarán las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Para esta ocasión, los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo se verán las caras contra las selecciones de Bolivia y Venezuela.

Porteros: Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier.

Defensas: Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Deiver Marchado, Andrés Román, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Sanitago Arias, Johan Mojica.

Mediocampistas: Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Juan Camilo Portilla.

Delanteros: Luis Suárez, Luis Díaz, Jhon Córdoba, Jaminton Campaz, Marino Hinestroza, Dayro Moreno.

📋¡𝗣𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗮: 𝗘𝗟 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗱𝗲 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦!



La novedad de la convocatoria: Dayro Moreno

La novedad más importante dentro de la lista de convocados por Néstor Lorenzo es el veterano delantero Dayro Moreno, jugador que actualmente milita en Once Caldas.

Aunque para la gran mayoría, el llamado de Dayro a la Selección es sorpresivo, el máximo goleador del fútbol colombiano ha hecho méritos suficientes para convencer al entrenador de la ‘Tricolor’.

El primer argumento que juega a favor de Dayro es su experiencia más que probada. Jugando en clubes como:

Once Caldas

Atlético Paranaense

Steaua Bucarest

Tijuana

Millonarios

Nacional

Talleres de Córdoba

Actuaciones en Copa Sudamericana

Esta experiencia fue revalidada por el propio jugador cuando a sus 39 años es el máximo goleador de la Copa Sudamericana con 8 goles.

Siendo además protagonista en instancias decisivas como en los octavos de final ante Huracán de Argentina, al que le anotó tres goles.

Actuaciones en el FPC

En el fútbol local, Dayro ha logrado anotar 13 goles durante el 2025 (Liga Betplay), número que lo destaca como uno de los mejores goleadores de todo el futbol colombiano, mostrando que no ha perdido su habilidad e intuición cerca al arco contrario.

¿Cuándo fue la última vez que Dayro juego en la Selección Colombia?

Dayro Moreno disputó su último encuentro con la Selección Colombia fue el 17 de junio del 2016, partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa América Centenario.

Dicho encuentro finalizó con victoria del conjunto cafetero por penales. Dayro pateó en la tanda y convirtió.