Los números de Luis Díaz en Eliminatorias: ¿cómo llega a la doble fecha ante Bolivia y Venezuela?

El último partido disputado por la Selección Colombia correspondió a la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue ante el seleccionado de Argentina, en dicho encuentro, ‘la albiceleste’ consiguió el empate en los minutos finales.

A pesar del empate de la Selección Colombia, el nuevo extremo izquierdo del Bayern Múnich se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias sudamericanas con siete goles.

Los goles del nacido en Barrancas mantienen aún la esperanza de una clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los goleadores de la Eliminatoria

Luis Díaz: 7

7 Lionel Messi: 6

6 Miguel Terceros: 6

6 Darwin Núñez: 5

5 Enner Valencia: 5

5 Salomón Rondón: 5

GOLAZO DE LUIS DÍAZ PARA EL 0-1 DE COLOMBIA 🇨🇴 ANTE ARGENTINA 🇦🇷. pic.twitter.com/8dHc0l1B9M — VSports Team (@VSportsTM) June 11, 2025

¿Cómo llega Luis Díaz a esta doble fecha de Eliminatorias?

El mercado de verano en Europa tuvo a Luis Díaz como protagonista de uno de los fichajes más sonados. El guajiro dejó de ser jugador del Liverpool y ahora defiende la camiseta del Bayern Múnich.

Desde su llegada al conjunto alemán ‘lucho’ ha conseguido demostrar por qué pagaron 70 millones de euros por él.

En los dos primeros partidos que ha disputado por Bundesliga, el exJunior de Barranquilla ha marcado dos goles.

Además, se le suma el gol que anotó en la SuperCopa de Alemania, dicho gol vino acompañado de su primer título con el Bayern de Múnich.

Lo anterior refleja el buen momento que atraviesa el delantero de la Selección Colombia, algo que será vital para que el conjunto cafetero pueda sumar los tres puntos necesarios y así asegurar su clasificación al Mundial del 2026.

Esta es la convocatoria de Colombia para partidos contra Bolivia y Venezuela

Porteros: Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier.

Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier. Defensas: Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Álvaro Angulo, Andrés Román, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Sanitago Arias, Johan Mojica.

Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Álvaro Angulo, Andrés Román, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Sanitago Arias, Johan Mojica. Mediocampistas: Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Juan Camilo Portilla.

Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Juan Camilo Portilla. Delanteros: Luis Suárez, Luis Díaz, Jhon Córdoba, Jaminton Campaz, Marino Hinestroza, Dayro Moreno.

Así se jugará la doble fecha (17 y 18) de las Eliminatorias 2026:

Fecha 17 de las Eliminatorias

Paraguay vs. Ecuador - 4 de septiembre de 2025.

Argentina vs. Venezuela - 4 de septiembre de 2025.

Uruguay vs. Perú - 4 de septiembre de 2025.

Colombia vs. Bolivia - 4 de septiembre de 2025.

- 4 de septiembre de 2025. Brasil vs. Chile - 4 de septiembre de 2025.

Fecha 18 de las Eliminatorias

Ecuador vs. Argentina - 9 de septiembre de 2025

Chile vs. Uruguay - 9 de septiembre de 2025.

Bolivia vs. Brasil - 9 de septiembre de 2025

Venezuela vs. Colombia - 9 de septiembre de 2025.

- 9 de septiembre de 2025. Perú vs. Paraguay - 9 de septiembre de 2025.

Tabla de posiciones antes de los encuentros ante Bolivia y Venezuela

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas de momento se encuentra de la siguiente manera: