Baja en la convocatoria de Colombia para los partidos ante Bolivia y Venezuela en Eliminatorias
La Selección Colombia busca su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Este sábado, 30 de agosto, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado donde anunció la baja del lateral izquierdo Deiver Machado, quien en el último encuentro disputado con su club, RC Lens, sufrió una lesión.
“El cuerpo médico del club ha establecido un tiempo estimado de recuperación de seis semanas, durante las cuales el jugador adelantará su proceso de tratamiento y rehabilitación”, se lee en el comunicado.
Reemplazo de Deiver Machado
En dicho comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol también dio a conocer el jugador que remplazara a Machado.
Se trata de Álvaro Angulo, jugador que actualmente milita en Pumas UNAM.
Esta es la convocatoria de Colombia para partidos contra Bolivia y Venezuela
- Porteros: Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier.
- Defensas: Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Álvaro Angulo, Andrés Román, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Sanitago Arias, Johan Mojica.
- Mediocampistas: Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Juan Camilo Portilla.
- Delanteros: Luis Suárez, Luis Díaz, Jhon Córdoba, Jaminton Campaz, Marino Hinestroza, Dayro Moreno.
Próximos partidos de la Selección Colombia
En el próximo partido, la ‘Tricolor’ recibirá en el Metropolitano de Barranquilla a Bolivia, uno de los equipos revelación del torneo y que aún tiene opciones reales de clasificar al siguiente Mundial. No obstante, ‘La Verde’ ha sumado la mayoría de sus puntos (17) en condición de local, en la altura de El Alto.
En su último compromiso, los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán ante Venezuela en uno de los clásicos de la región. Ambas selecciones se sacarán ‘chispas’, pues hay posibilidades de que para ese enfrentamiento ninguna de las dos esté clasificada.
¿Qué pasa si la Selección Colombia gana, empata o pierde ante Bolivia?
La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas de momento se encuentra de la siguiente manera:
- Argentina: 35 puntos y con una diferencia de gol de +19
- Ecuador: 25 puntos y con una diferencia de gol de +8
- Brasil: 25 puntos y con una diferencia de gol de +5
- Uruguay: 24 puntos y con una diferencia de gol de +7
- Paraguay: 24 puntos y con una diferencia de gol de +3
- Colombia: 22 puntos y con una diferencia de gol de +4
- Venezuela: 18 puntos y con una diferencia de gol de -4
- Bolivia: 17 puntos y con una diferencia de gol de -16
- Perú: 12 puntos y con una diferencia de gol de -11(Eliminado)
- Chile: 10 puntos y con una diferencia de gol de -15 (Eliminado)
Por esto, ya es posible hacer predicciones de los posibles resultados que deje el encuentro de Colombia ante Bolivia.
Si Colombia le gana a Bolivia:
Evidentemente, este sería el mejor resultado posible, los tres puntos de local asegurarían prácticamente la clasificación al Mundial.
- Sumando los 3 puntos, Colombia llegaría a 25 unidades.
- Aseguraría mantenerse en zona de clasificación directa al Mundial (primeros 6) sin depender de otros resultados.
- Incluso podría subir hasta el tercer puesto dependiendo de los resultados de Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay.
Si Colombia empata con Bolivia:
La opción del empate de local no es la buscada por Néstor Lorenzo. Sin embargo, aún dejaría a la Selección Colombia con oportunidad de clasificar de manera directa y dependiendo de sí misma.
- Con el empate, Colombia sumaria 1 punto y quedaría con 23 unidades. Esto quiere decir que se mantendría sexta, aun en clasificación directa, pero con riesgo:
- Si Venezuela (18 pts) gana su partido contra Argentina, se pondría con 21 puntos, quedando a solo 2 de Colombia.
- Bolivia seguiría fuera de zona de clasificación, pero se acercaría (18 pts).
- Ya no podría optar por clasificar dentro de los primeros puestos.
Si Colombia pierde con Bolivia
Finalmente, perder con la Selección Boliviana en Barranquilla, sería un golpe muy fuerte para la Selección Colombia, no solo en la tabla de clasificación, también anímicamente.
- Colombia quedaría con los mismos 22 puntos.
- Bolivia sumaría 3 puntos, por lo que llegaría a 20, quedando a solo 2 de Colombia.
- Si Venezuela le gana a Argentina alcanzaría los 21 pts
- Lo anterior, obligaría a la ‘tricolor’ a ganarle a Venezuela de visitante, ya que si pierde, la Selección Venezolana alcanzaría los 24 puntos y si Bolivia gana su último encuentro ante Brasil, quedaría con 23 unidades. Por ende Colombia sería eliminada.