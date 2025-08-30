Baja en la convocatoria de Colombia para los partidos ante Bolivia y Venezuela en Eliminatorias

Este sábado, 30 de agosto, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado donde anunció la baja del lateral izquierdo Deiver Machado, quien en el último encuentro disputado con su club, RC Lens, sufrió una lesión.

“El cuerpo médico del club ha establecido un tiempo estimado de recuperación de seis semanas, durante las cuales el jugador adelantará su proceso de tratamiento y rehabilitación”, se lee en el comunicado.

𝗗𝗲𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗰𝗵𝗮𝗱𝗼 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝘂𝗻𝗶𝗿𝗮́ 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗲𝘀 𝘆 𝗔́𝗹𝘃𝗮𝗿𝗼 𝗔𝗻𝗴𝘂𝗹𝗼 𝘀𝗲 𝘀𝘂𝗺𝗮𝗿𝗮́ 𝗮𝗹 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀



🔗https://t.co/zl2fvz0Khu… pic.twitter.com/5wAnw5eDs0 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 30, 2025

Reemplazo de Deiver Machado

En dicho comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol también dio a conocer el jugador que remplazara a Machado.

Se trata de Álvaro Angulo, jugador que actualmente milita en Pumas UNAM.

Esta es la convocatoria de Colombia para partidos contra Bolivia y Venezuela

Porteros: Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier.

Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier. Defensas: Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Álvaro Angulo, Andrés Román, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Sanitago Arias, Johan Mojica.

Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Álvaro Angulo, Andrés Román, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Sanitago Arias, Johan Mojica. Mediocampistas: Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Juan Camilo Portilla.

Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Juan Camilo Portilla. Delanteros: Luis Suárez, Luis Díaz, Jhon Córdoba, Jaminton Campaz, Marino Hinestroza, Dayro Moreno.

Próximos partidos de la Selección Colombia

En el próximo partido, la ‘Tricolor’ recibirá en el Metropolitano de Barranquilla a Bolivia, uno de los equipos revelación del torneo y que aún tiene opciones reales de clasificar al siguiente Mundial. No obstante, ‘La Verde’ ha sumado la mayoría de sus puntos (17) en condición de local, en la altura de El Alto.

Le puede interesar: Bolivia anunció su convocatoria para enfrentar a Colombia en Eliminatorias: apuestan por Henry Vaca

En su último compromiso, los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán ante Venezuela en uno de los clásicos de la región. Ambas selecciones se sacarán ‘chispas’, pues hay posibilidades de que para ese enfrentamiento ninguna de las dos esté clasificada.

¿Qué pasa si la Selección Colombia gana, empata o pierde ante Bolivia?

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas de momento se encuentra de la siguiente manera:

Argentina: 35 puntos y con una diferencia de gol de +19 Ecuador: 25 puntos y con una diferencia de gol de +8 Brasil: 25 puntos y con una diferencia de gol de +5 Uruguay: 24 puntos y con una diferencia de gol de +7 Paraguay: 24 puntos y con una diferencia de gol de +3 Colombia: 22 puntos y con una diferencia de gol de +4 Venezuela: 18 puntos y con una diferencia de gol de -4 Bolivia: 17 puntos y con una diferencia de gol de -16 Perú: 12 puntos y con una diferencia de gol de -11(Eliminado) Chile: 10 puntos y con una diferencia de gol de -15 (Eliminado)

Por esto, ya es posible hacer predicciones de los posibles resultados que deje el encuentro de Colombia ante Bolivia.

Si Colombia le gana a Bolivia:

Evidentemente, este sería el mejor resultado posible, los tres puntos de local asegurarían prácticamente la clasificación al Mundial.

Sumando los 3 puntos, Colombia llegaría a 25 unidades.

Aseguraría mantenerse en zona de clasificación directa al Mundial (primeros 6) sin depender de otros resultados.

Incluso podría subir hasta el tercer puesto dependiendo de los resultados de Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay.

Lea también: ¿Por qué Dayro Moreno fue convocado a la Selección Colombia? Estas son sus estadísticas en el 2025

Si Colombia empata con Bolivia:

La opción del empate de local no es la buscada por Néstor Lorenzo. Sin embargo, aún dejaría a la Selección Colombia con oportunidad de clasificar de manera directa y dependiendo de sí misma.

Con el empate, Colombia sumaria 1 punto y quedaría con 23 unidades. Esto quiere decir que se mantendría sexta, aun en clasificación directa, pero con riesgo:

Si Venezuela (18 pts) gana su partido contra Argentina, se pondría con 21 puntos, quedando a solo 2 de Colombia. Bolivia seguiría fuera de zona de clasificación, pero se acercaría (18 pts). Ya no podría optar por clasificar dentro de los primeros puestos.

Si Colombia pierde con Bolivia

Finalmente, perder con la Selección Boliviana en Barranquilla, sería un golpe muy fuerte para la Selección Colombia, no solo en la tabla de clasificación, también anímicamente.