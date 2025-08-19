Pilar Molano, sobreviviente del atentado del Andino, contó su proceso de recuperación

El día de la explosión, Pilar había salido de compras al centro comercial Andino, ubicado en el norte de la capital del país. A las 5:05 de la tarde, una bomba estalló en el baño de mujeres del segundo piso, dónde ella se encontraba. La onda explosiva le causó graves lesiones que obligaron a sus médicos a amputarle una pierna. “Lo que me pasó me cambió la vida por completo, pero también me obligó a replantear mis prioridades”, contó.

El atentado fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y marcó uno de los episodios más dolorosos de la violencia urbana en Bogotá. Mientras las autoridades hacían la investigación al respecto, Pilar iniciaba otro proceso, uno de rehabilitación física y emocional, que la puso frente a retos que no se llegaba a imaginar.

Recuperación de su salud

Durante varios meses, aprendió a caminar de nuevo con su prótesis y a convivir con el recuerdo del atentado. “Al principio sentía que no iba a poder con tanto, pero con el tiempo entendí que la resiliencia no es una opción, es la única salida” afirmó.

Más allá de los problemas físicos, Pilar también vivió un duelo por la pérdida de tres mujeres que murieron en el atentado: “Uno se pregunta por qué sobrevivió, y esa es una carga difícil. Pero decidí que lo mejor era honrar la vida que me quedó” dijo.

Apoyo de su círculo nuclear

Sus amigos y su familia fueron un factor determinante para que ella se recuperara, con ellos pudo retomar los ánimos para hacer actividades cotidianas, volver a trabajar y participar en espacios de diálogo sobre víctimas del conflicto. “No se trata de olvidar, sino de darle otro sentido a lo vivido", reflexionó.

Hoy, Pilar está consciente de que la violencia cambió su vida, pero insiste que eso no la define del todo: “La explosión me quitó mucho, pero no me quitó las ganas de seguir viviendo”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

