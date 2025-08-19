Pilar Molano, sobreviviente del atentado del Andino, contó su proceso de recuperación
El 17 de junio de 2017, una explosión el Centro Comercial Andino dejó tres muertos y varios heridos. Entre ellos estaba Pilar Molano, quien perdió una pierna y hoy cuenta cómo reconstruyó su vida tras la tragedia.
El día de la explosión, Pilar había salido de compras al centro comercial Andino, ubicado en el norte de la capital del país. A las 5:05 de la tarde, una bomba estalló en el baño de mujeres del segundo piso, dónde ella se encontraba. La onda explosiva le causó graves lesiones que obligaron a sus médicos a amputarle una pierna. “Lo que me pasó me cambió la vida por completo, pero también me obligó a replantear mis prioridades”, contó.
El atentado fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y marcó uno de los episodios más dolorosos de la violencia urbana en Bogotá. Mientras las autoridades hacían la investigación al respecto, Pilar iniciaba otro proceso, uno de rehabilitación física y emocional, que la puso frente a retos que no se llegaba a imaginar.
Lea también:
Recuperación de su salud
Durante varios meses, aprendió a caminar de nuevo con su prótesis y a convivir con el recuerdo del atentado. “Al principio sentía que no iba a poder con tanto, pero con el tiempo entendí que la resiliencia no es una opción, es la única salida” afirmó.
Más allá de los problemas físicos, Pilar también vivió un duelo por la pérdida de tres mujeres que murieron en el atentado: “Uno se pregunta por qué sobrevivió, y esa es una carga difícil. Pero decidí que lo mejor era honrar la vida que me quedó” dijo.
- Le puede interesar: “No tenemos la culpa de que la paz total haya sido un fiasco”: Consejo Gremial responde a Petro
Apoyo de su círculo nuclear
Sus amigos y su familia fueron un factor determinante para que ella se recuperara, con ellos pudo retomar los ánimos para hacer actividades cotidianas, volver a trabajar y participar en espacios de diálogo sobre víctimas del conflicto. “No se trata de olvidar, sino de darle otro sentido a lo vivido", reflexionó.
Hoy, Pilar está consciente de que la violencia cambió su vida, pero insiste que eso no la define del todo: “La explosión me quitó mucho, pero no me quitó las ganas de seguir viviendo”, concluyó.
Escuche la entrevista completa aquí:
Pilar Molano, sobreviviente del atentado del Andino, cuenta su proceso de recuperación
25:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles