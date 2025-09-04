Colombia vs. Bolivia EN VIVO 🔴: Minuto a minuto, goles y cupo directo al Mundial de la FIFA 2026

Selección Colombia en entrenamiento previo al partido contra la Selección de Bolivia por Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Foto: Getty Images. / LUIS ACOSTA

Ya rueda la pelota en el estadio Metropolitano de Barranquilla y la Selección Colombia define su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 disputando contra el combinado nacional de Bolivia la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol.

Los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo vienen de un doble empate en las dos fechas anteriores contra Perú y Argentina.

En la convocatoria para esta última doble fecha destacó como sorpresa el nombre de Dayro Moreno, jugador de actualidad goleadora destacada, pues el máximo artillero en la Copa Sudamericana con el Once Caldas y, además, es el goleador histórico del FPC.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido de Colombia a continuación:

Escuche W Radio en vivo: