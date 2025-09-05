Tabla de posiciones Eliminatorias Mundial 2026: así está Colombia tras el inicio de la fecha 17

Luis Díaz y James Rodríguez con la Selección Colombia / Getty Images / ALEJANDRO PAGNI

Este jueves, 4 de septiembre, se juega toda la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

Por eso, en W Radio le mostramos, en tiempo real, cómo se va moviendo la tabla de las Eliminatorias 2026 mientras el desarrollo de los diferentes juegos de la fecha 17.

Así se juega la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol

Paraguay vs. Ecuador

El partido va 0-0.

Argentina vs. Venezuela

El partido va 1-0 ganando Argentina.

Uruguay vs. Perú

El partido va 1-0 ganando Uruguay.

Colombia vs. Bolivia

El partido va 1-0 ganando Colombia.

Brasil vs. Chile

El partido va 1-0 ganando Brasil.

Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias tras el inicio de la fecha 17

Así se jugará la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Ecuador vs. Argentina - 9 de septiembre de 2025, a las 6:00 de la tarde

Chile vs. Uruguay - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Bolivia vs. Brasil - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Venezuela vs. Colombia - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Perú vs. Paraguay - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde.

