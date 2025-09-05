‘Vine, vi y vencí’: Colombia, en el Metropolitano, goleó 3-0 a Bolivia y clasificó al Mundial 2026

James Rodríguez y Luis Díaz celebrando gol del 10 colombiano contra Bolivia este 4 de septiembre. Foto: Getty Images.

Este jueves, 4 de septiembre, la Selección Colombia se enfrentó al combinado nacional de Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en partido válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol, rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Colombia goleó 3-0 a la Selección de Bolivia y clasificó al Mundial de 2026, luego de que en las ediciones anteriores de 2022 y 2018 no pudo estar.

Así, y como Julio César con los romanos; James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero hicieron respetar el Metropolitano y sentenciaron la clasificación de Colombia.

El primer tiempo: dominio total de la Selección Colombia

Los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo dominaron desde el principio hasta el final del primer tiempo todo el juego, tanto en ataque como en defensa.

La ofensiva de Colombia se vio, por momento, aplacada por el guardameta boliviano Carlos Lampe, que atajó acciones clave de Jhon Córdoba y James Rodríguez.

Sin embargo, la genialidad del ataque ‘cafetero’ siguió presionando y al minuto 30 James Rodríguez abrió el marcador poniendo el 1-0 para Colombia con derechazo que Lampe no pudo tapar.

Así narró Martín de Francisco el gol de James Rodríguez

Tras el gol, la selección siguió buscando el segundo, pero no se concretó, a pesar de que sí se generaron opciones de gol.

El segundo tiempo | Colombia, como los romanos al mando de Julio César: ‘Vine, vi y vencí’

Ya en la parte complementaria del partido, la ‘Tricolor’ salió al Metropolitano con la misma idea de juego del primer tiempo: manejar el balón en los tres sectores amplios de la cancha y evitar que Bolivia tomara la posesión.

Bolivia, hacia el minuto 71 tuvo cerca en el empate en una jugada que no se concretó y mantuvo la ventaja colombiana en el marcador.

Sin embargo, Colombia supo responder a la ofensiva de Bolivia y por medio de un golazo de Jhon Córdoba, los ‘cafeteros’ pusieron el 2-0. El 9 colombiano recibió el balón, entró al área y con un zapatazo venció a Lampe.

A pesar del segundo tanto, la Selección Colombia no se conformó y por medio de Juan Fernando Quintero anotó el tercer gol que selló la clasificación del combinado nacional al Mundial 2026.

Ahora, la Selección Colombia deberá viajar al país vecino Venezuela para enfrentarse a la ‘Vinotinto’ por la última fecha de las Eliminatorias, en el estadio Monumental de Maturín.

Así se jugará la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Ecuador vs. Argentina - 9 de septiembre de 2025, a las 6:00 de la tarde

Chile vs. Uruguay - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Bolivia vs. Brasil - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Venezuela vs. Colombia - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Perú vs. Paraguay - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde.

¿Cómo llega Venezuela al partido contra la Selección Colombia?

Venezuela, por su parte, llega a jugar contra Colombia habiendo perdido en sus dos última fechas de Eliminatorias: en la 16 contra Uruguay por 2-0, y en la 17 x-x contra la Argentina de Messi por x-x.

