Deportes

Video: zapatazo de Jhon Córdoba para el 2-0 contra Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026

El equipo ‘cafetero’ gana parcialmente al conjunto del ‘altiplano’ en Barranquilla.

Jhon Córdoba, jugador del Krasnodar y la Selección Colombia / Getty Images

Jhon Córdoba, jugador del Krasnodar y la Selección Colombia / Getty Images / OSCAR DEL POZO

Fabian Macias

La Selección Colombia disputa este jueves 4 de septiembre ante Bolivia su penúltimo partido en las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Metropolitano de Barranquillla.

El segundo gol del encuentro llegó al minuto 74, cuando Jhon Córdoba, tras un pase largo de Juan Fernando Quintero, se plantó frente a la portería y no dudó en rematar con la derecha para ampliar el marcador para el conjunto ‘cafetero’.

Con este tanto, Colombia toma ventaja en un partido clave para sus aspiraciones de llegar a la cita orbital, dado que requiere un triunfo para asegurar la clasificación.

Así fue el segundo gol de Colombia ante Bolivia:

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad