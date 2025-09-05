Video: zapatazo de Jhon Córdoba para el 2-0 contra Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026

Jhon Córdoba, jugador del Krasnodar y la Selección Colombia / Getty Images / OSCAR DEL POZO

La Selección Colombia disputa este jueves 4 de septiembre ante Bolivia su penúltimo partido en las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Metropolitano de Barranquillla.

El segundo gol del encuentro llegó al minuto 74, cuando Jhon Córdoba, tras un pase largo de Juan Fernando Quintero, se plantó frente a la portería y no dudó en rematar con la derecha para ampliar el marcador para el conjunto ‘cafetero’.

Con este tanto, Colombia toma ventaja en un partido clave para sus aspiraciones de llegar a la cita orbital, dado que requiere un triunfo para asegurar la clasificación.

Así fue el segundo gol de Colombia ante Bolivia: