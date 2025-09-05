Deportes

Así reaccionó la prensa de Bolivia y del mundo a la goleada de Colombia y su clasificación al Mundial

Colombia dejó en crisis a Bolivia, equipo que buscará su clasificación al repechaje en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Colombia vs. Bolivia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Colombia vs. Bolivia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Colombia ganó, gustó y goleó en su goleada 3-0 a Bolivia en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La prensa boliviana y del mundo destacó la clasificación de la Tricolor a la próxima Copa del Mundo.

Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, la Selección Colombia logró una anhelada victoria en su casa, el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Gracias a esta nueva victoria, los dirigidos por Néstor Lorenzo llegaron a 25 puntos y confirmaron su presencia en la máxima cita del fútbol.

Así reaccionó la prensa de Bolivia y del mundo a la clasificación de Colombia al Mundial 2026:

AS (Colombia): Quintero liquidó y nos vamos

¿Cómo es el fixture de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas?

  • Ecuador vs. Argentina - 9 de septiembre de 2025, a las 6:00 de la tarde
  • Chile vs. Uruguay - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde
  • Bolivia vs. Brasil - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde
  • Venezuela vs. Colombia - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde
  • Perú vs. Paraguay - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

