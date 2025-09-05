Así reaccionó la prensa de Bolivia y del mundo a la goleada de Colombia y su clasificación al Mundial
Colombia dejó en crisis a Bolivia, equipo que buscará su clasificación al repechaje en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.
Colombia ganó, gustó y goleó en su goleada 3-0 a Bolivia en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La prensa boliviana y del mundo destacó la clasificación de la Tricolor a la próxima Copa del Mundo.
Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, la Selección Colombia logró una anhelada victoria en su casa, el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Gracias a esta nueva victoria, los dirigidos por Néstor Lorenzo llegaron a 25 puntos y confirmaron su presencia en la máxima cita del fútbol.
Así reaccionó la prensa de Bolivia y del mundo a la clasificación de Colombia al Mundial 2026:
- W Radio: ‘Vine, vi y vencí’: Colombia, en el Metropolitano, goleó 3-0 a Bolivia y clasificó al Mundial 2026
AS (Colombia): Quintero liquidó y nos vamos
- Bolivia.com: Bolivia pierde con Colombia y reduce sus oportunidades de clasificar a la Copa del Mundo
- Olé (Argentina): Colombia celebra el pasaje al Mundial con un gol de James y una asistencia de Juanfer
- TyC Sports (Argentina): Colombia golea, se clasifica y Bolivia espera una mano de Argentina
- Conmebol: ¡La próxima Copa Mundial FIFA ya tiene aroma a café
¿Cómo es el fixture de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas?
- Ecuador vs. Argentina - 9 de septiembre de 2025, a las 6:00 de la tarde
- Chile vs. Uruguay - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde
- Bolivia vs. Brasil - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde
- Venezuela vs. Colombia - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde
- Perú vs. Paraguay - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde