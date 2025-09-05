Así reaccionó la prensa de Bolivia y del mundo a la goleada de Colombia y su clasificación al Mundial

Colombia ganó, gustó y goleó en su goleada 3-0 a Bolivia en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La prensa boliviana y del mundo destacó la clasificación de la Tricolor a la próxima Copa del Mundo.

Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, la Selección Colombia logró una anhelada victoria en su casa, el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Le puede interesar: Video: Golazo de Lionel Messi en su último partido de Eliminatorias con Argentina

Gracias a esta nueva victoria, los dirigidos por Néstor Lorenzo llegaron a 25 puntos y confirmaron su presencia en la máxima cita del fútbol.

Así reaccionó la prensa de Bolivia y del mundo a la clasificación de Colombia al Mundial 2026:

AS (Colombia): Quintero liquidó y nos vamos

¡La próxima #CopaMundialFIFA ya tiene aroma a café! Será la séptima participación mundialista de @FCFSeleccionCol 🏆🇨🇴 pic.twitter.com/dAGGWO1m7L — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2025

🇨🇴🇨🇴 ¡𝐍𝐨𝐬 𝐯𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟔! 🇨🇴🇨🇴



Felicidades a todos los jugadores y cuerpo técnico de la @fcfseleccioncol que oficialmente están 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎𝐒 al certamen mundial 🤩



¡Vamos todos juntos por este nuevo sueño!… pic.twitter.com/uFcoK4nJXj — DIMAYOR (@Dimayor) September 5, 2025

¿Cómo es el fixture de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas?