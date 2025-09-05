Video: Golazo de Lionel Messi en su último partido de Eliminatorias con Argentina

Lionel Messi durante su encuentro ante Venezuela el 4 de septiembre de 2025. FOTO: JUAN MABROMATA/AFP vía Getty Images / JUAN MABROMATA

Lionel Messi, considerado uno de los jugadores más importantes de la historia, anotó un verdadero golazo en su último juego de Eliminatorias con Argentina. La anotación la hizo al minuto 38 de la primera parte ante Venezuela.

Luego de una buena jugada individual de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, Messi tomó el balón dentro del área y, con jerarquía, englobó la pelota, dejando en el piso a cuatro rivales.