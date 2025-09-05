“Vamos a prepararnos para lograr ese objetivo”: Ramón Jesurún, presidente de FCF, sobre Mundial 2026

Jugadores de la Selección Colombia y Ramón Jesurún. Fotos: EFE y W Radio.

Este jueves, 4 de septiembre, la Selección Colombia clasificó al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se pronunció al respecto.

¿Qué dijo Ramón Jesurún?

“Es una felicidad inmensa, volvemos a un Mundial, la máxima fiesta del fútbol y del planeta. Lo hicimos con contundencia, claridad y todos los méritos del caso”, dijo.

Así mismo, afirmó: “Vamos a prepararnos para lograr ese objetivo”.

Jesurún comentó que de los goles, el que más celebró fue el tercero. “El primero no lo celebré porque estaba tensionado, me abrazó todo el mundo, pero no. El segundo me dio tranquilidad y con el tercero dije: ‘listo, misión cumplida’”.

“Nosotros estuvimos invictos 28 partidos con Néstor Lorenzo. Tuvimos problemas luego de la Copa América 2024, que la perdimos, y nos embolatamos un poco, pero si analizan el balance de los últimos 30 partidos, fueron maravillosos”, dijo.

Y concluyó: “Fuimos el único equipo de las Eliminatorias que Argentina no derrotó, el único equipo que le sacó cuatro puntos”.

