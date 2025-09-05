Cómo quedó la TABLA de posiciones de Eliminatorias Sudamericanas: equipos clasificados al Mundial

Este jueves, 4 de septiembre, sed jugó la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y, a falta de una sola fecha para que finalice el clasificatorio, ya van quedando definidos la mayoría de equipos clasificados al próximo certamen mundialista.

La Selección Colombia fue uno de los equipos, pues al derrotar 3-0 a Bolivia, los dirigidos por Néstor Lorenzo entraron directamente a la Copa del Mundo de 2026

Por este motivo, en W Radio le contamos cuáles otros equipos de Conmebol ya están clasificados.

Estos son los resultados la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol

Paraguay vs. Ecuador

La selección de Paraguay se clasificó este jueves al Mundial de 2026 tras empatar 0-0 con Ecuador en el estadio asunceno Defensores del Chaco, un logro cuyo antecedente más reciente era el de 2010 en Sudáfrica.

Un empate fue suficiente para que el plantel del argentino Gustavo Alfaro completara los 25 puntos necesarios para que la Albirroja, sexta de la clasificación, retorne a un Mundial tras las ausencias de los torneos en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Argentina vs. Venezuela

En su último partido oficial en territorio argentino, Lionel Messi anotó este jueves un doblete que, junto a un tanto de Lautaro Martínez, selló el triunfo por 3-0 de la Albiceleste ante Venezuela por la penúltima fecha de las eliminatorias suramericanas y complicó a la Vinotinto, que ya solo puede aspirar a un lugar en la repesca para el Mundial 2026.

Con el triunfo de este jueves, Argentina, que está clasificada desde hace meses al Mundial 2026, llegó a 38 puntos en 17 partidos, lo que la mantiene como líder indiscutible de la clasificación con amplio margen a falta de una sola jornada.

Uruguay vs. Perú

La selección de Uruguay selló este jueves el boleto al Mundial de 2026 tras vencer por 3-0 a Perú, que con ese resultado quedó eliminado del certamen.

Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas marcaron para la Celeste, que representará a Sudamérica junto a Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay. A ellos podría sumarse otro (Venezuela o Bolivia) mediante el repechaje.

Colombia vs. Bolivia

Este jueves, 4 de septiembre, la Selección Colombia se enfrentó al combinado nacional de Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en partido válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol, rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Colombia goleó 3-0 a ‘La Verde’ y clasificó al Mundial de 2026, luego de que en las ediciones anteriores de 2022 y 2018 no pudo estar.

Así, y como Julio César con los romanos; James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero hicieron respetar el Metropolitano y sentenciaron la clasificación de Colombia.

Brasil vs. Chile

Estevao, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes encarrilaron este jueves una exhibición de Brasil (3-0) en el estadio Maracaná que le catapultó con 28 puntos al segundo puesto de las eliminatorias del Mundial y agudizó la depresión de Chile, que con 10 puntos de 51 posibles yace en el último puesto.

La Roja bien que se las arregló para dificultarle las cosas a la Canarinha, que solo pudo romper el equilibrio con un gol del delantero del Chelsea Estevao en el minuto 38.

¿Cuáles equipos sudamericanos ya están clasificados al Mundial de 2026?

Tras la disputa de la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol, las selecciones sudamericanas clasificadas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 son:

Argentina

Brasil

Uruguay

Ecuador

Colombia

Paraguay

Estos combinados clasifican directamente al Mundial; sin embargo, queda un cupo que es el séptimo puesto, que da lugar a jugar el repechaje.

Este se disputa entre Venezuela y Bolivia, que se definirá en la última fecha del tonero cuando ambas selecciones juguen contra Colombia y Brasil, respectivamente.

Así se jugará la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Ecuador vs. Argentina - 9 de septiembre de 2025, a las 6:00 de la tarde

Chile vs. Uruguay - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Bolivia vs. Brasil - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Venezuela vs. Colombia - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Perú vs. Paraguay - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias tras la fecha 17:

