“Lo esperábamos con ansias”: Lorenzo sobre la clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. (Photo by Luis ACOSTA / AFP) / LUIS ACOSTA

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia goleó 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla y se clasificó para el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

El conjunto cafetero se quedó con los tres puntos gracias a los goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, quienes marcaron en los minutos 31, 74 y 83, respectivamente.

Con este resultado, la Selección Colombia llegó a 25 puntos y se ubica en la quinta posición, ganándole el lugar a Paraguay por mejor diferencia de gol.

Tras finalizar el partido, el técnico Néstor Lorenzo habló en zona mixta sobre el partido ante Bolivia y la clasificación de la ‘Tricolor’ al Mundial 2026.

“Muy lindo. Lo esperábamos con ansias, pensamos que lo podíamos haber logrado antes. Gracias a Dios pudimos darle una alegría a la gente”, manifestó el técnico argentino.

De igual manera, el entrenador argentino explicó la presencia del máximo goleador del fútbol colombiano, Dayro Moreno, en el campo de juego.

“Las circunstancias del juego te van dando posibilidades y él se lo merecía, me puso contento”, señaló Lorenzo

Asimismo, el DT argentino agregó: “él entró en una posición que conoce bien con jugadores por banda que lo podían habilitar. Era un contexto favorable”.

Vea las declaraciones de Néstor Lorenzo:

