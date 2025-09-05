Video: Juan Fernando Quintero logra el 3-0 y sella la clasificación de Colombia al Mundial 2026

La Selección Colombia disputa este jueves 4 de septiembre ante Bolivia su penúltimo partido en las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Metropolitano de Barranquillla.

El tercer gol del encuentro ha llegado al minuto 83, cuando Luis Díaz se infiltró en el área, se plantó frente a la portería y asistió a Quintero para definir sin mayor problema, logrando el 3-0 de Colombia y la clasificación a la próxima Copa Mundial de la FIFA.

No se pierda la transmisión de selección colombiana aquí: Colombia vs. Bolivia EN VIVO 🔴: Minuto a minuto, goles y cupo directo al Mundial de la FIFA 2026

Con este tanto, Colombia toma ventaja en un partido clave para sus aspiraciones de llegar a la cita orbital, dado que requiere un triunfo para asegurar la clasificación.

Así fue el tercer gol de Colombia ante Bolivia: