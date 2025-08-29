Dayro Moreno tras su convocatoria a la Selección Colombia: “Estoy agradecido con el país”

Dayro Moreno celebra un gol en el partido de vuelta ante Huracán por los octavos de final de la Copa Sudamericana. FOTO: ALEJANDRO PAGNI/AFP vía Getty Images / ALEJANDRO PAGNI

Tras el anuncio oficial de la convocatoria de Nestor Lorenzo de cara a los próximos encuentros por las eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Bolivia y Venezuela, uno de los nombres que más sorprendió a todos fue el llamado de Dayro Moreno.

El tolimense, que no era citado por el equipo cafetero desde 2016 para afrontar las eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2018, atendió al programa ‘Saque Largo’ de Win Sports, donde expresó sus sensaciones de volver a la tricolor.

¿Cuáles son sus sensaciones tras la convocatoria?

“Contento con esta noticia, para mi vida, para mi carrera futbolística. Me siento muy orgulloso de mí mismo por estar de nuevo en la Selección Colombia y ponerme la camiseta de nuevo”.

¿Cómo se enteró de su llamado a la Selección después de nueve años?

“Desde el martes que viajamos para Pasto y no pudimos aterrizar y yo con esa inquietud y con esa vaina de si sí o si no y todo el mundo me escribía, familiares, amigos, la gente, que la Selección. Nos tocó devolvernos y el miércoles viajamos a las 3 de la mañana”.

“Esta mañana, cuando salimos del hotel hacia el aeropuerto, todo el mundo preguntando y tocamos tierra acá en Bogotá y en el avión, todo el mundo aplaudiéndome y yo, pero por qué me aplauden y era por la convocatoria mía. Qué alegría”

¿Que siente al tener la aprobación de todo un país con su regreso a la selección?

“Estoy agradecido con el país, con toda la gente que me apoyó, la verdad que la fuerza que estaban haciendo para que yo vistiera la camiseta de mi país, me tiene muy agradecido. Aparte de mi familia y de mí mismo. Gracias a todo mi país”

¿Qué números tiene Dayro Moreno con la Selección Colombia?

Con el combinado ‘cafetero’, Moreno ha disputado 32 encuentros, aportando 3 goles y 3 asistencias. Como lo mencionamos previamente, su último llamado fue en septiembre de 2016 para las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, mientras que su última aparición oficial fue en la Copa América Centenario 2016, certamen donde disputó dos minutos ante Estados Unidos, 46 ante Costa Rica y 14 ante Perú.

Escuche W Radio en vivo aquí: