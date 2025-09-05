“Sellamos la clasificación”: Juan Quintero celebró el pase de la Selección Colombia al Mundial 2026

Juan Fernando Quintero celebró el pase de la Selección Colombia al Mundial 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP) / LUIS ACOSTA

La Selección Colombia ganó, gustó y goleó a Bolivia y logró su clasificación al Mundial 2026. A falta de una fecha, la ‘Tricolor’ es una de las siete selecciones de Conmebol que dirán presente en la próxima Copa del Mundo de la FIFA, que se realizará en Canadá, México y Estados Unidos.

Los goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, quienes anotaron en los minutos 31, 74 y 83, respectivamente, le permitió al conjunto cafetero asegurar la clasificación, a falta de una fecha para terminar las Eliminatorias Sudamericanas.

Gracias a este resultado, la Selección Colombia escaló hasta el quinto lugar y llegó a 25 puntos, quitándole la casilla a su similar de Paraguay por mayor diferencia a favor de goles.

Luego de terminar el compromiso, el volante Juan Fernando Quintero atendió a los medios de comunicación en zona mixta y se refirió al duelo ante Bolivia, que significó la clasificación de la ‘Tricolor’ al Mundial 2026.

“Veníamos haciendo un trabajo bueno, pero difícil por los últimos resultados. Sellamos la clasificación, que es lo importante”, aseguró ‘Juanfer’.

El volante también se pronunció sobre la posibilidad de jugar junto a James Rodríguez. “Siempre lo hablamos, pero lo importante es ayudar al equipo y de eso se trata, todos tenemos que estar preparados”, señaló.

