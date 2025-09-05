¡Mortífero y letal!: Así fue la narración de Martín de Francisco al gol de ‘Juan Fer’ Quintero
Martín De Francisco narró con todo el sentimiento el gol de Quintero ante Bolivia.
La Selección Colombia se enfrenta a la Selección de Bolivia en la búsqueda de acercarse a la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con un tanto de James Rodríguez y uno de Jhon Córdoba, el equipo de Néstor Lorenzo gana parcialmente el encuentro 3-0 al minuto 83.
“Gal, gal, gal, gaaaaaaaaal, de Colombia, de Quintero, la gran jugada Luis Díaz, que se va a entendido de los horrores del equipo boliviano. Mortífero y letal para que Quintero quedara con espacio, como un desierto faraónico”.