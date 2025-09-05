Deportes

¡Mortífero y letal!: Así fue la narración de Martín de Francisco al gol de ‘Juan Fer’ Quintero

Martín De Francisco narró con todo el sentimiento el gol de Quintero ante Bolivia.

Juan Fernando Quintero. Foto: Ernesto Ryan/Getty Images.

Juan Fernando Quintero. Foto: Ernesto Ryan/Getty Images. / Ernesto Ryan

La Selección Colombia se enfrenta a la Selección de Bolivia en la búsqueda de acercarse a la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con un tanto de James Rodríguez y uno de Jhon Córdoba, el equipo de Néstor Lorenzo gana parcialmente el encuentro 3-0 al minuto 83.

“Gal, gal, gal, gaaaaaaaaal, de Colombia, de Quintero, la gran jugada Luis Díaz, que se va a entendido de los horrores del equipo boliviano. Mortífero y letal para que Quintero quedara con espacio, como un desierto faraónico”.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad