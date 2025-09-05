¡Mortífero y letal!: Así fue la narración de Martín de Francisco al gol de ‘Juan Fer’ Quintero

La Selección Colombia se enfrenta a la Selección de Bolivia en la búsqueda de acercarse a la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con un tanto de James Rodríguez y uno de Jhon Córdoba, el equipo de Néstor Lorenzo gana parcialmente el encuentro 3-0 al minuto 83.

“Gal, gal, gal, gaaaaaaaaal, de Colombia, de Quintero, la gran jugada Luis Díaz, que se va a entendido de los horrores del equipo boliviano. Mortífero y letal para que Quintero quedara con espacio, como un desierto faraónico”.