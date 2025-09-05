Venezuela sueña con el Mundial 2026: ¿cuáles son las cuentas para clasificar al repechaje?

La Selección de Venezuela busca el repechaje para clasificar a su primer Mundial. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) / JUAN MABROMATA

La selección de Venezuela cayó 3-0 ante Argentina y se quedó sin opciones de clasificar de forma directa al Mundial 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

Con este resultado, la ‘Vinotinto’ se ubica séptima con 18 puntos y se está quedando con el lugar de repechaje. Bolivia, la otra selección que quiere su lugar, está en la octava casilla con 17 puntos.

Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay ya aseguraron su lugar en la Copa del Mundo 2026. El cupo restante por el repechaje se definirá en la última jornada con solo dos candidatos: Venezuela y Bolivia.

En la última fecha, Venezuela recibe a Colombia, mientras que Bolivia enfrenta a Brasil en condición de local. Estos dos partidos se disputarán el martes 9 de septiembre a las 6:30 p.m. (hora colombiana).

¿Qué necesita Venezuela para asegurar el repechaje del Mundial?

La ‘Vinotinto’ es la máxima favorita para quedarse con el repechaje y tiene tres escenarios posibles, en los que incluso perdiendo lograría obtener el cupo.

Con el apoyo de su hinchada, si Venezuela derrota a Colombia, asegura su boleto a repechaje sin depender de resultados y teniendo la clasificación en sus manos. En caso de un empate ante la ‘Tricolor’, Venezuela necesita que Bolivia no le gane a Brasil para quedarse con el cupo a repechaje. Si Venezuela pierde ante Colombia, también necesita una derrota de Bolivia para mantener la diferencia de punto y lograr su clasificación a repechaje.

¿Cómo se juega el repechaje para el Mundial?

Venezuela o Bolivia será la selección de Conmebol que disputará el repechaje para clasificar al Mundial 2026. En esta oportunidad, esta fase tendrá algunos cambios.

El repechaje para el Mundial 2026 será un mini torneo con seis selecciones en las que se disputarán semifinales y finales para conocer a los dos clasificados a la Copa del Mundo.

De las seis selecciones, así se deciden a las participantes:

Dos de Concacaf: los dos mejores segundos de la tercera ronda de su clasificatoria.

los dos mejores segundos de la tercera ronda de su clasificatoria. Uno de Conmebol: el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas.

el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas. Uno de Asia: el ganador de la serie de la quinta ronda AFC.

el ganador de la serie de la quinta ronda AFC. Uno de África: el vencedor de la final de la segunda ronda de la CAF.

el vencedor de la final de la segunda ronda de la CAF. Uno de Oceanía: Nueva Caledonia ya está clasificada, luego de perder ante Nueva Zelanda en la final de OFC.

Es importante recordar que la UEFA no tiene cupos en el repechaje, al tener 16 cupos directos al Mundial.

El repechaje será una eliminación a partido único, con un sistema de doble fase basado en el ranking FIFA.

Primera fase: Las cuatro selecciones de menor ranking se enfrentarán entre sí por sorteo en dos partidos únicos.

Segunda fase: Los vencedores de la anterior serie se enfrentarán a las dos selecciones de mejor ranking por sorteo en partido único y los ganadores obtendrán su clasificación al Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde se jugará el repechaje del Mundial?

El repechaje intercontinental se disputará en marzo de 2026, durante la fecha FIFA de ese mes, y los partidos se harán en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, en México.

