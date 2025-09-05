Colombia, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Ecuador, los sudamericanos en Mundial 2026

Juan Fernando Quintero, Lionel Messi, Miguel Almirón, Estevao, Matías Viña y Willian Pacho. Fotos: (Photo by LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images) / (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images) / (Photo by MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images) / (Photo by EITAN ABRAMOVICH/AFP via Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Se terminó la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas y ya se confirmaron los seis equipos que representarán a la región en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La Selección Colombia confirmó su cupo a la Copa del Mundo luego de golear 3-0 a Bolivia, equipo que luchará con Venezuela por la séptima posición, que da el repechaje.

De otro lado, Argentina logró su clasificación desde hace varias jornadas, pero se consolidó como líder de la Eliminatoria con su goleada 3-0 a Venezuela. Asimismo, equipos como Brasil, Ecuador y Paraguay sellaron su paso al Mundial desde la jornada 16.

La cuenta de la Copa del Mundo de la Fifa destacó a los seis países sudamericanos que estarán presentes en el torneo de 2026.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

A falta de una fecha para que se termine, aún no se define el cupo de repechaje:

¿Cómo es el fixture de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas?