“El deseo y las ganas siempre han estado”: Lerma tras clasificación de Colombia al Mundial 2026

La Selección Colombia goleó 3-0 a Bolivia y logró su clasificación al Mundial 2026. La ‘Tricolor’ se une a Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay como los representantes de Conmebol en la próxima Copa del Mundo de la FIFA, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

Con anotaciones de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, quienes marcaron en los minutos 31, 74 y 83, respectivamente, el conjunto cafetero aseguró su clasificación, a falta de una fecha, donde enfrentará a Venezuela, para culminar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas.

Con este triunfo, la Selección Colombia llegó a 25 puntos y subió al quinto lugar, ganándole la casilla a Paraguay por mejor diferencia de gol.

Al finalizar el juego, el mediocampista Jefferson Lerma habló con los medios de comunicación en zona mixta y entregó sus impresiones sobre el juego frente a Bolivia, el cual significó la clasificación de la ‘Tricolor’ al Mundial 2026.

“La mentalidad, las ganas y el deseo siempre han estado, nos tocó trabajarlo bastante. Hemos conseguido esos goles, que nos han dado el triunfo y ahora queda disfrutar y penar en lo que se viene”, señaló el volante cafetero.

Además, el volante tuvo unas palabras para el cuerpo técnico y los otros jugadores. “Felicitar al´profe’, a los compañeros y a las personas que hacen parte de este proceso", señaló Lerma.

Vea las declaraciones de Jefferson Lerma:

