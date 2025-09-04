🔴 Argentina vs. Venezuela EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Eliminatorias

Inicia la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y los encargados de abrir la jornada son la Selección de Argentina, que recibe la visita de la Selección de Venezuela. La primera ya clasificada, mientras que la segunda en busca de asegurar su cupo al repechaje.

El partido se disputa en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina y con un dato en particular, será el último partido de eliminatorias de Messi.

