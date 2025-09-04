🔴 Argentina vs. Venezuela EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Eliminatorias
El partido entre Argentina vs. Venezuela se disputa en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Acá podrá ver el minuto a minuto de las eliminatorias del mundial 2026.
Inicia la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y los encargados de abrir la jornada son la Selección de Argentina, que recibe la visita de la Selección de Venezuela. La primera ya clasificada, mientras que la segunda en busca de asegurar su cupo al repechaje.
- No se pierda la transmisión de selección colombiana aquí: Colombia vs. Bolivia EN VIVO 🔴: Minuto a minuto, goles y cupo directo al Mundial de la FIFA 2026
El partido se disputa en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina y con un dato en particular, será el último partido de eliminatorias de Messi.
Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación:
Le puede interesar:
Escuche W Radio en vivo aquí:
Directo
WRadio FM
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Argentina VS Venezuela en octubre de 2024. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)