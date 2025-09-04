Deportes

🔴 Argentina vs. Venezuela EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Eliminatorias

El partido entre Argentina vs. Venezuela se disputa en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Acá podrá ver el minuto a minuto de las eliminatorias del mundial 2026.

Argentina VS Venezuela en octubre de 2024. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)

Argentina VS Venezuela en octubre de 2024. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images) / Edilzon Gamez

Fabian Macias

Inicia la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y los encargados de abrir la jornada son la Selección de Argentina, que recibe la visita de la Selección de Venezuela. La primera ya clasificada, mientras que la segunda en busca de asegurar su cupo al repechaje.

El partido se disputa en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina y con un dato en particular, será el último partido de eliminatorias de Messi.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación:

Le puede interesar:

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

WRadio FM

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Argentina VS Venezuela en octubre de 2024. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad