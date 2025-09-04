Deportes

🔴 Paraguay vs. Ecuador EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Eliminatorias

El partido se disputa en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay.

Paraguay vs Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas en 2024. FOTO: Franklin Jacome/Getty Images

Paraguay vs Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas en 2024. FOTO: Franklin Jacome/Getty Images / Franklin Jacome

Fabian Macias

Continúa la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y dos de los encargados de abrir la jornada son la Selección de Paraguay, que recibe la visita de la Selección de Ecuador, ambos buscando asegurar su cupo en la próxima cita orbital.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación:

