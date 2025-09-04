Messi, campeón del mundo con Argentina, juega su último partido de Eliminatorias en su país

Leo Messi durante un entrenamiento con la Selección Argentina el 2 de septiembre en Buenos Aires. FOTO: JUAN MABROMATA/AFP vía Getty Images / JUAN MABROMATA

Tras 20 años de su debut en la selección argentina, Lionel Messi llega a su último partido oficial en casa -este jueves ante Venezuela por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026- como líder absoluto de todas las estadísticas: nadie como él jugó tantos partidos, marcó tantos goles ni brindó tantas asistencias en la Albiceleste.

Con un saldo de 112 goles y 59 asistencias en 193 partidos oficiales con la celeste y blanca, el astro rosarino superó con creces al último gran ’10′, Diego Armando Maradona, pero también a leyendas de la talla de Gabriel Batistuta y excompañeros como Ángel Di María y Javier Mascherano.

El 16 de agosto de 2005, hace algo más de dos décadas, Messi reemplazaba en el minuto 64 a Lisandro López para transitar sus primeros segundos en el seleccionado absoluto, bajo las órdenes de José Pekerman, en un amistoso ante Hungría, partido del que también fue parte el actual entrenador, Lionel Scaloni.

Su primer gol llegó en 2006, con escasos 19 años en un amistoso ante Croacia, y ese mismo año integró el plantel que disputó el Mundial de Alemania 2006, donde marcó un gol ante Serbia y Montenegro y fue por última vez considerado como una alternativa desde el banquillo.

A partir de allí, se convirtió en la pieza fundamental de cada combinado argentino que intentó durante años romper la sequía que acechaba a la Albiceleste desde el triunfo en la Copa América de 1993.

La ‘Pulga’ suma 193 presencias, muy por encima de los ya retirados Javier Mascherano (147) y Ángel Di María (145), mientras que el más cercano en actividad es Nicolás Otamendi (126).

En Catar 2022 superó al alemán Lothar Matthäus como el jugador que más partidos jugó en Copas del Mundo (26) y se convirtió además en el argentino con más goles en mundiales (13), por encima de Gabriel Batistuta (10) y Diego Armando Maradona (8).

Messi detenta también el récord de haber sido el jugador argentino más joven en llegar a 100 partidos, en 2015, con 27 años.

Los 112 goles que cosechó con su seleccionado duplican a su inmediato perseguidor en esa categoría, Batistuta, que registró 54, y están cerca de triplicar al tercero, Sergio ‘Kun’ Agüero, que marcó 41.

El actual capitán argentino marcó diez dobletes, siete hat-tricks, 11 tantos de tiro libre, y hasta llegó a marcar cinco goles en un solo partido: triunfo 5-0 ante Estonia durante la preparación para Catar 2022.

También es el jugador argentino que más finales jugó con su selección: dos por Copas del Mundo (Brasil 2014 y Catar 2022) y cinco por Copas América (Venezuela 2007, Chile 2015, Estados Unidos 2016, Brasil 2021 y Estados Unidos 2024).

En una peregrinación constante de un lado al otro del océano Atlántico y en locaciones tan disímiles como Libia o China, el ’10′ buscó durante 16 años alzar un trofeo que por momentos pareció imposible, hasta esa final de Copa América en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en 2021, cuando el gol de su amigo Di María contra Brasil saldó una deuda del fútbol con uno de sus mejores intérpretes.

A partir de allí, y en la cúspide de su madurez profesional, Messi tuvo solo alegrías: Finalísima 2022 ante Italia; campeonato del mundo en Catar 2022, con doblete en la final ante Francia y bota de oro incluidos; y otra Copa América en Estados Unidos ante Colombia, con un tobillo maltrecho y lágrimas.

En suma, el capitán argentino celebrará este jueves 4 de septiembre en Buenos Aires, ante Venezuela y cualquiera sea el resultado, un primer cierre de la historia de devoción y amor por su selección, después de cientos de gritos de gol, pero también de muchas adversidades y derrotas dolorosas ante las que, para alegría de todo un país, nunca se rindió.

