Posible equipo titular de Colombia ante Bolivia por fecha 17 de Eliminatorias al Mundial 2026

A pocas horas del partido de la Selección Colombia ante Bolivia por la fecha número 17 de las Eliminatorias Conmebol para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo ya se entrena con el grupo completo en Barranquilla

Los últimos en unirse al grupo fueron Kevin Castaño de River Plate, Santiago Arias de Bahía, Richard Ríos procedente del Benfica y el más reciente y pieza faltante era Daniel Muñoz, que arribo a Barranquilla tras jugar el pasado fin de semana con el Crystal Palace.

Este encuentro contra Bolivia es quizá el más importante de todas las eliminatorias, puesto que con la victoria Colombia aseguraría prácticamente su clasificación al Mundial.

Incluso podría subir hasta el tercer puesto dependiendo de los resultados de Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay.

No obstante, la derrota en suelo barranquillero dejaría en riesgo la clasificación al próximo Mundial, que de concretarse significaría dos mundiales seguidos a los que Colombia no iría.

Posible alineación de Colombia ante Bolivia

La relevancia del encuentro le dictamina a Néstor Lorenzo usar los mejores jugadores que tiene a disposición. Sin embargo, por acumulación de amarillas dos futbolistas no podrán participar.

Daniel Muñoz: El lateral derecho titular de Colombia, además de figura en su club, el Crystal Palace, nuevamente se perderá un partido vital importancia tras recibir una tarjeta amarilla en los últimos minutos del encuentro pasado. Kevin Castaño: El mediocampista de River Plate, también se perderá el encuentro ante Bolivia.

Ambos jugadores fueron amonestados en el partido que jugó la Selección ante Argentina el pasado 10 de junio y volverán a estar disponibles ante Venezuela el martes 9 de septiembre.

Tendiendo en cuenta lo anterior, este es el posible 11 que parará Néstor Lorenzo ante Bolivia.

Arquero: Camilo Vargas.

Defensas: Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica.

Volantes: Richard Ríos, Jefferson Lerma y James Rodríguez.

Detentaros: Jhon Arias, Jhon Córdoba o Luis Suárez y Luis Díaz.

Fecha 17 de las Eliminatorias

Colombia vs Bolivia

Uruguay vs Perú

Brasil vs Chile

Paraguay vs Ecuador

Argentina vs Venezuela

Fecha 18 de las Eliminatorias