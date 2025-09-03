La Selección Colombia ya entrena con grupo completo en Barranquilla previo al duelo ante Bolivia

James Rodríguez en un entrenamiento con la Selección Colombia el lunes 1 de septiembre en Barranquilla. FOTO: FCFSeleccioncol/X

Poco falta para que la Selección Colombia regrese a las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la mira puesta en Bolivia y Venezuela, de cara a obtener un boleto al campeonato que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Con Dayro Moreno como gran novedad, el combinado ‘tricolor’ informó que oficialmente el grupo de convocados por el estratega argentino Néstor Lorenzo ya está al completo en Barranquilla, teniendo su más reciente entrenamiento en horas de la tarde de este martes 2 de septiembre.

Los últimos en unirse al grupo fueron Kevin Castaño de River Plate, Santiago Arias de Bahía, Richard Ríos procedente del Benfica y el más reciente y pieza faltante era Daniel Muñoz, que arribo a Barranquilla tras jugar el pasado fin de semana con el Crystal Palace.

Con esto en mente, a la selección ‘cafetera’ le resta un día de entrenamientos este miércoles 3 de septiembre antes de medirse a la ya mencionada Bolivia, el próximo jueves 4 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Esta es la convocatoria completa de Colombia para partidos contra Bolivia y Venezuela

Porteros: Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier.

Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier. Defensas: Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Alvaro Angulo, Andrés Román, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Sanitago Arias, Johan Mojica.

Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Alvaro Angulo, Andrés Román, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Sanitago Arias, Johan Mojica. Mediocampistas: Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Richard Ríos , Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Juan Camilo Portilla.

Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, , Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Juan Camilo Portilla. Delanteros: Luis Suárez, Luis Díaz, Jhon Córdoba, Jaminton Campaz, Marino Hinestroza, Dayro Moreno.

