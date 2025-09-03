“Puede pasar, puede ser”: David Ospina sobre el que podría ser su último partido con la Selección

Previo al partido de la Selección Colombia correspondiente a la fecha 17 de Eliminatorias contra Bolivia, que se jugará este jueves 4 de septiembre en Barranquilla, hablaron en rueda de prensa Néstor Lorenzo, director técnico del equipo y el arquero David Ospina.

David Ospina, uno de los referentes del cuadro ‘tricolor’, se refirió al duelo contra Bolivia.

“Hay que estar concentrados, el equipo anda muy bien. Estamos trabajando de buena manera estos días, sabemos el rival que vamos a enfrentar y por esa parte debemos estar tranquilos”, expresó.

Teniendo en cuenta que Colombia estaría en el Mundial 2026 si le ganara a Bolivia, el guardameta de 37 años dijo: “El objetivo principal es conseguir ese cupo a la cita mundialista, estamos cerca y hay que trabajarlo hasta el final. Poder conseguir ese objetivo sería fruto del trabajo que se ha hecho en toda la eliminatoria: hemos sido regulares en todas las canchas, hemos propuesto juego y conseguir la clasificación sería ese premio”.

Con respecto al futuro de Ospina con la Selección, el arquero dijo: “Han pasado unos cuantos años desde que jugué mi primer partido de selección, uno nunca sabe. Puede pasar, puede ser el último de eliminatorias, quiero seguir aportando al máximo para la Selección y mis compañeros, sobre todo en estos dos juegos que vienen. Estoy feliz de vestir la camiseta”.

Asimismo, se refirió a lo que podría también ser un último partido de James Rodríguez en eliminatorias: “Con James tenemos una hermandad y venimos trabajando hace tiempo. Es alguien que siempre ha dejado su país en alto, siempre hablamos mucho y tenemos que ser realistas en muchas situaciones”.

En ese sentido, concluyó: “Hay jugadores jóvenes que llegan y ciclos que se van terminando, lo más importante es rescatar lo que ha hecho James por nuestro país. Lo admiro al 100%”.

Escuche W Radio en vivo: