¿Cómo influye el Ranking FIFA en el sorteo del Mundial 2026?

Se acerca la fecha para que se realice el sorteo del Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Con el último Ranking FIFA confirmado el 19 de noviembre, ya quedaron definidos los bombos para la Copa del Mundo.

¿Cómo influye el Ranking FIFA en el sorteo del Mundial?

El Ranking FIFA es el que define, además del orden de las mejores selecciones del mundo, el bombo en el que irán los países que participarán en el Mundial.

Para el 2026, la FIFA estipuló que serán 48 selecciones las que jugarán el torneo más importante en el fútbol, por lo que los bombos (4) son de 12 selecciones cada uno.

En esta nueva edición del Mundial, las cabezas se serie serán las nueve primeras, además de los tres países que serán sede.

¿Cómo quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026?

BOMBO 1

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Estados Unidos

México

Canadá

BOMBO 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

BOMBO 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudí

Sudáfrica

BOMBO 4:

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repesca Europa 1

Repesca Europa 2

Repesca Europa 3

Repesca Europa 4

Repesca Intercontinental 1

Repesca Intercontinental 2

¿Cuáles pueden ser los rivales más difíciles de Colombia en el Mundial?

La Tricolor puede medirse en el Mundial a campeonas del mundo como España, Francia, Inglaterra, Portugal o Alemania.

Sin embargo, naciones como Países Bajos, Bélgica, Noruega, Estados Unidos, México o Canadá también pintan como duros rivales, unas en el bombo 1 por su localía, otras tienen figuras de renombre internacional.