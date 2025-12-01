¿Cómo influye el Ranking FIFA en el sorteo del Mundial 2026?
Este 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial 2026 y Colombia conocerá a sus rivales, pero el Ranking FIFA tiene una gran importancia para los grupos de la Copa del Mundo.
Se acerca la fecha para que se realice el sorteo del Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Con el último Ranking FIFA confirmado el 19 de noviembre, ya quedaron definidos los bombos para la Copa del Mundo.
¿Cómo influye el Ranking FIFA en el sorteo del Mundial?
El Ranking FIFA es el que define, además del orden de las mejores selecciones del mundo, el bombo en el que irán los países que participarán en el Mundial.
Para el 2026, la FIFA estipuló que serán 48 selecciones las que jugarán el torneo más importante en el fútbol, por lo que los bombos (4) son de 12 selecciones cada uno.
En esta nueva edición del Mundial, las cabezas se serie serán las nueve primeras, además de los tres países que serán sede.
¿Cómo quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026?
BOMBO 1
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania
- Estados Unidos
- México
- Canadá
BOMBO 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Suiza
- Japón
- Senegal
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
BOMBO 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Catar
- Arabia Saudí
- Sudáfrica
BOMBO 4:
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelanda
- Repesca Europa 1
- Repesca Europa 2
- Repesca Europa 3
- Repesca Europa 4
- Repesca Intercontinental 1
- Repesca Intercontinental 2
¿Cuáles pueden ser los rivales más difíciles de Colombia en el Mundial?
La Tricolor puede medirse en el Mundial a campeonas del mundo como España, Francia, Inglaterra, Portugal o Alemania.
Sin embargo, naciones como Países Bajos, Bélgica, Noruega, Estados Unidos, México o Canadá también pintan como duros rivales, unas en el bombo 1 por su localía, otras tienen figuras de renombre internacional.