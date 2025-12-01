Trump asistirá al sorteo del Mundial 2026 el viernes en Washington

La Casa Blanca confirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá a la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de fútbol 2026 el 5 de diciembre en Washington.

“El viernes el presidente Trump asistirá al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA en el Kennedy Center”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Estados Unidos será coanfitrión del torneo de 2026 junto con Canadá y México.

Noticia en desarrollo...

