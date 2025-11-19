¿En cuál bombo quedó Colombia para el sorteo del Mundial 2026?

La Selección Colombia culminó su gira de amistosos en 2025 de cara a la preparación del Mundial 2026 que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá y serán 48 los países que buscarán la gloria.

Son cuatro bombos los que ya conocen sus integrantes de cara al sorteo que se realizará el próximo 5 de diciembre en Washington. Los dirigidos por Néstor Lorenzo no lograron quedar como cabeza de serie tras el puntaje que les otorga el ranking FIFA.

¿Cómo quedaron los bombos para el Mundial 2026?

BOMBO 1

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Estados Unidos

México

Canadá

BOMBO 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

BOMBO 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudí

Sudáfrica

BOMBO 4:

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repesca Europa 1

Repesca Europa 2

Repesca Europa 3

Repesca Europa 4

Repesca Intercontinental 1

Repesca Intercontinental 2

Restan por conocer seis países que se jugarán la vida en el repechaje en marzo de 2026, por Europa están: Italia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Suecia, Rumanía, Albania, Republica Checa, Gales, Bosnia-Herzegovina, Turquía, Dinamarca, Ucrania, Polonia, Irlanda, Eslovaquia, Kosovo.

Mientras que en el repechaje intercontinental: Surinam, Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Nueva Caledonia y Jamaica.