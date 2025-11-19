¿En cuál bombo quedó Colombia para el sorteo del Mundial 2026?
El combinado nacional se encuentra en el bombo 2 y está a la espera de rivales luego del sorteo para el Mundial.
La Selección Colombia culminó su gira de amistosos en 2025 de cara a la preparación del Mundial 2026 que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá y serán 48 los países que buscarán la gloria.
Son cuatro bombos los que ya conocen sus integrantes de cara al sorteo que se realizará el próximo 5 de diciembre en Washington. Los dirigidos por Néstor Lorenzo no lograron quedar como cabeza de serie tras el puntaje que les otorga el ranking FIFA.
¿Cómo quedaron los bombos para el Mundial 2026?
BOMBO 1
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania
- Estados Unidos
- México
- Canadá
BOMBO 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Suiza
- Japón
- Senegal
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
BOMBO 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Catar
- Arabia Saudí
- Sudáfrica
BOMBO 4:
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelanda
- Repesca Europa 1
- Repesca Europa 2
- Repesca Europa 3
- Repesca Europa 4
- Repesca Intercontinental 1
- Repesca Intercontinental 2
Restan por conocer seis países que se jugarán la vida en el repechaje en marzo de 2026, por Europa están: Italia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Suecia, Rumanía, Albania, Republica Checa, Gales, Bosnia-Herzegovina, Turquía, Dinamarca, Ucrania, Polonia, Irlanda, Eslovaquia, Kosovo.
Mientras que en el repechaje intercontinental: Surinam, Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Nueva Caledonia y Jamaica.