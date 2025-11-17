Estas son las 32 selecciones que, por el momento, están clasificadas al Mundial 2026: hay sorpresas

Lionel Messi, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, jugadores que estarán en el Mundial de 2026. Fotos: EFE y Getty Images.

Este fin de semana del 15 y 16 de noviembre se jugó una nueva fecha FIFA que, para algunos continentes, significó un boleto para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. que, se sabe, tiene 48 cupos disponibles.

Pues bien, al cierre de la primera jornada, ya son 32 selecciones las que aseguraron su billete para disputar la máxima cita futbolística del mundo a nivel países, siendo la Selección Colombia una de ellas.

Así, en W Radio le hacemos un recuento de las 32 selecciones que están clasificadas, y le contamos más detalles de los 48 cupos.

¿Cuáles son las 32 selecciones que, por el momento, están clasificadas al Mundial 2026?

Pues bien, lo primero que hay que decir es que hay sorpresas. Selecciones como la de Noruega ya aseguraron su cupo. En este caso, los nórdicos llevaban 28 años sin jugar un Mundial y ahora, de la mano de Erling Haaland, estarán en la cita.

Otra selección que estará en el Mundial 2026 será la de Cabo Verde, de África, que hizo ‘la épica’ al clasificarse por primera vez en su historia a una Copa del Mundo.

Los anfitriones que clasificaron por regla: Canadá, Estados Unidos y México. (TRES)

Los del continente asiático: Arabia Saudí, Australia, Qatar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán. (OCHO)

Los africanos: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez. (NUEVE)

Los de Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia , Ecuador, Paraguay y Uruguay. (SEIS)

Los europeos: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega. (CINCO)

La de Oceanía: Nueva Zelanda. (UNO)

Ahora, hay casos puntuales, por ejemplo, el de Italia, que una vez más deberá jugar el repechaje para entrar al mundial luego de que este domingo perdiera contra Noruega.

Así son los cupos que tiene cada confederación: Conmebol, UEFA, etc

AFC (Asia): Ocho cupos directos, más uno para el repechaje.

Ocho cupos directos, más uno para el repechaje. CAF (África): Nueve cupos directos, más uno para el repechaje.

Nueve cupos directos, más uno para el repechaje. Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y Caribe): Seis cupos directos (tres anfitriones y tres clasificados en las Eliminatorias), más dos para el repechaje.

Seis cupos directos (tres anfitriones y tres clasificados en las Eliminatorias), más dos para el repechaje. CONMEBOL (Sudamérica): Seis cupos directos, más uno para el repechaje.

Seis cupos directos, más uno para el repechaje. OFC (Oceanía): Una cupo directo, más uno del el repechaje.

Una cupo directo, más uno del el repechaje. UEFA (Europa): 16 cupos directos.

Así las cosas, una vez se completen los 48 cupos, se realizará el sorteo de la fase de grupos en el que se definirá cada zona.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026?

La FIFA tomó la decisión de que Las Vegas será la ciudad que acoja el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el cual se realizará el viernes 5 de diciembre.

Es la primera vez que el sorteo se realiza con 48 selecciones, por lo que se espera que este lleve más tiempo que los de anteriores ediciones.

Aunque no se han definido las cabezas de serie, se sabe que Estados Unidos (D1) , Canadá (B1) y México (A1) estarán en el bombo 1, pues son sede del Mundial.

Asimismo, Argentina, vigente campeona del mundo, de América y la selección que terminó líder en las Eliminatorias Sudamericanas, también será cabeza de serie.

¿A qué hora en Colombia será el sorteo?

Desde las 12:00 del mediodía, los colombianos podrán ver el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

¿Por dónde ver el sorteo de grupos del Mundial 2026? Canal en Colombia

Para Colombia, la señal del sorteo será transmitida por ESPN, aunque se espera que canales nacionales como Caracol Televisión y RCN Televisión también lo pasen.

No obstante, W Radio, a través de su señal y sus canales digitales, tendrá toda la información sobre los rivales de la Selección Colombia y el resto de grupos del Mundial.

