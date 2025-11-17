Lista la final de la Copa Colombia: Medellín y Nacional definen el título en el clásico paisa

Este domingo, 16 de noviembre, quedó definida la final de la Copa Colombia luego de que Atlético Nacional ganara su llave de semifinales contra el América de Cali.

Cabe recordar que los horarios de la final aún no se han confirmado por parte de la Dimayor.

La final: clásico paisa

Así, Nacional y también Independiente Medellín se verán las caras en la final del segundo torneo más relevante en el Fútbol Profesional Colombiano, en el marco de un clásico paisa que otorgará un título.

¿Cómo llegan Nacional y Medellín a la final del torneo?

Independiente Medellín llega a la final de la Copa Colombia luego de haber vencido a Envigado en la semifinal con un marcador global de 2-1.

En el caso de Nacional, goleó al América en el global de su llave de semifinales por 6-3. En Medellín ganaron 1-1, y en Cali empataron 2-2.

En el caso de la Liga colombiana, ambos equipos avanzaron a los cuadrangulares semifinales y, de hecho, comparten el grupo A.

Independiente Medellín: a alzar el título luego de 4 años

Medellín jugará la final con el objetivo claro de levantar la copa, pues la última vez que la ganó fue en 2020, cuando derrotó al Deportes Tolima.

Ese año se coronó bicampeón de la competencia, pues había ganado la edición de 2019 también.

Atlético Nacional: por el triplete y ganando en la final a todos sus clásicos principales

Nacional, por su parte, tiene tres ‘motivaciones adicionales’ para ganar la Copa Colombia.

Primero, sumar un título más . Segundo, ser tricampeón, pues ganó las ediciones de 2023 y 2024. Tercero, ser tricampeón venciendo a todos sus clásicos rivales más importantes.

Lo anterior porque en la Copa Colombia de 2023, Nacional ganó la final frente a Millonarios; el superclásico de Colombia. En 2024, se coronó frente al América de Cali, su otro ‘rival de toda la vida’. Así que ahora espera ganar venciendo a su rival de patio en un clásico paisa que quedará para la historia.

